Fucam se vuelve trending topic y recibe muestras de apoyo en Twitter

Luego de que la Fundación contra el Cáncer de Mama (FUCAM A.C.), informara en un comunicado que ya no ofrecerá los servicios gratuitos a cientos de mujeres de escasos recursos que están en tratamiento contra el cáncer de mama, el hashtag #Fucam se volvió Trending Topic en Twitter.

Fucam ya no podrá ser gratuito para mujeres de escasos recursos con cáncer de mama INSABI desdeña experiencia de FUCAM y no acepta acuerdo de gratuidad, medida que afectará a cientos de mujeres con cáncer de mama y de escasos recursos.

A través de la famosa red social por su formato de 140 caracteres, sobrevivientes del cáncer, médicos, periodistas, medios de comunicación, políticos y público en general, publicaron su opinión y postura, así como su preocupación y desolación por la decisión del INSABI de no renovar el acuerdo con Fucam, para pudiera operar con normalidad, ofreciendo sus servicios de forma gratuita a personas de escasos recursos.

Cientos de mensajes de apoyo a la cuenta de la Fundación @FUCAMM se empezaron a generar en TW hasta convertirse en TT, así como reacciones, críticas, convocatorias a marchas, y hasta burlas contra las enfermas y sus familias, por haber votado en 2018.

A continuación algunos ejemplos de posteos:

@Angelica_RxM: Si una mujer muere, una sola mujer de las que se atienden en Fucam, su muerte queda marcada para López Obrador y cualquiera que lo defienda. Chairos, piensen que esto es un golpe para todos, que nadie es inmune, ni tu mamá, esposa, hijas o hermanas, piénsalo.

@IvanMercadoNews: Alguien me preguntó si abandonar a su suerte a mujeres de escasos recursos con #CancerDeMama no es un una especie de #Feminicidio No supe que responder…#Fucam

@Marce_Torres7: Quitar recursos a @FUCAMM, es otra acción en contra de las mujeres de México. Otra forma de 𝙫𝙞𝙤𝙡𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙛𝙚𝙢𝙞𝙣𝙞𝙘𝙞𝙙𝙖 𝙙𝙚𝙨𝙙𝙚 𝙚𝙡 𝙀𝙨𝙩𝙖𝙙𝙤. #FUCAM #CáncerDeMama

@gaby_vargas: Es una tristeza! Muchas #mujeres van a morir. Después de 20 años en que @FUCAMM apoyó a las mujeres con #cáncerdemama del sector más vulnerable del país, el @INSABI_mx deja de apoyarlas.

@martingarcia_mx: El cáncer de mama es la segunda causa de muertes de mujeres en el país, y resulta que el INSABI no llegó a un acuerdo con el FUCAM, cancelando de facto la valiosísima atención gratuita que otorgaban. Pero sigan votando con resentimiento!

@CapitalMexico: Miles de mujeres se han quedado sin recibir la atención gratuita que recibían en la Fundación de Cáncer de Mama (@FUCAMM), debido a que se le retiraron todos los recursos públicos que recibía y luego de que no llegó a un convenio con el @INSABI_mx

Esto es una tragedia. Sólo para que sepan: EL CÁNCER DE MAMA ES LA SEGUNDA CAUSA DE MUERTE DE MUJERES EN MÉXICO. y el FUCAM no llegó a un acuerdo con el INSABI.

Estoy devastada gente… #fucam

Desde el día de hoy, informó la Fundación, FUCAM ya no brindará tratamiento gratuito, ya que no tiene medicinas e insumos para ello. Las pacientes recibirán un resumen de su expediente médico en su próxima cita y serán canalizadas a los hospitales Juárez, General de México o al Instituto Nacional de Cancerología.