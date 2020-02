Pide AMLO aclarar muerte de Samir Flores; rechaza implicación del gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque se aclare la muerte de Samir Flores, el activista asesinado a balazos el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos.

“Seguramente la Fiscalía del estado de Morelos debe tener información sobre este asesinato. Nosotros queremos que se aclare, fue muy lamentable que esto pasara porque les sirvió a los oportunistas, a los que están buscando cómo culparnos, para afectarnos, cuando nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión y derechos humanos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Consideró que fue ‘muy casual’ la muerte del activista, en vísperas de la consulta para la operación de la planta termoeléctrica de Huexca (Yecapixtla) y el Proyecto Integral Morelos (PIM). “Los conservadores son capaces de todo”, subrayó.

Y agregó: “Ojalá se aclare porque de manera perversa algunos grupos que no están de acuerdo con nosotros llegaron a culparnos de ese asesinato”.

Si no opera, la planta se convierte en chatarra

López Obrador recordó que la planta está detenida debido a los amparos que se han interpuesto por parte de movimientos de oposición y explicó que a su gobierno le tocó recibir esta planta de gobiernos anteriores para terminarla con una inversión de más de 20 mil millones de pesos.

“Es dinero del presupuesto, del pueblo, que no se puede operar. En el caso de que operara, en caso de que se echara andar, equivale a alumbrar todo Morelos, pero como existe esta oposición no se puede llevar a cabo y como decía Juárez nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, acotó.

No obstante, pidió a la gente apoyar el proyecto porque de no operar, la planta se convertiría en chatarra:

“Que la gente nos ayudara y que tomara conciencia de que si se deja esa planta que se convierta en chatarra se pierden más de 20 mil millones de pesos y que no es esto en contra de un interés particular, resulta que es en contra del interés público porque la planta es de la Comisión Federal de Electricidad, que no es una empresa privada”.

Sin embargo, el mandatario aclaró que su gobierno no hará nada que signifique represión o viloar la ley.