Carmen Aristegui anuncia que se sumará al paro nacional del 9 de marzo

La periodista Carmen Aristegui anunció que se sumará al paro nacional del 9 de marzo, motivo por el cual no se presentará a trabajar, no irá de compras y no atenderá citas de trabajo.

Conservadores se volvieron feministas: AMLO sobre ‘Un día sin mujeres’ El mandatario acusó a la derecha de estar detrás del paro nacional contra la violencia de género, el próximo 9 de marzo.

“El 9 de marzo no cuenten conmigo […] Me sumaré de esta manera a algo que creo es muy importante porque es una sacudida que necesitamos, es un día, es un momento relativamente corto, es una expresión vigorosa de una sociedad que tiene que hacer de esto algo útil socialmente, algo que genere nuevas circunstancias”, dijo en su noticiario de este viernes.

Indicó que la convocatoria al paro nacional -que al pareces surgió desde Veracruz, ‘debería tener esta fuerza y esta expresión’.

En tanto, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería tomar esta protesta “como una gran oportunidad social que haga mucho más decidida la actuación de la sociedad y la actuación del gobierno y del Estado frente a las cosas que son inadmisibles como los casos e historias que hemos conocido en contra de las mujeres”.

Refirió que estamos en una época en donde el mundo tiene que reinventarse y al parecer, es lo que ahora está tratando de hacer:

“El mundo está tratando de reinventarse en relación a la presencia de las mujeres y lo que es todo el conjunto de cosas, la economía, la sociedad, la familia, las direcciones”.

A López Obrador, la periodista dijo: “Le digo al presidente que lleve el a Jesús (su hijo menor) a la escuela, que lave él los platos de su vivienda en Palacio Nacional o que haga cosas que hacen las mujeres que decidan no estar activas ese día. Las tendrán que hacer los hombres para que el asunto siga funcionando”.