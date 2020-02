Conservadores se volvieron feministas: AMLO sobre 'Un día sin mujeres'

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la derecha de estar detrás del paro nacional ‘Un día sin mujeres’, que se pretende realizar el próximo 9 de marzo, pues advirtió que los conservadores ya se volvieron feministas.

“Que se manifiesten las mujeres, tienen todo su derecho, son libres, nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, el derecho de manifestación, nadamas que mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que así como hay mujeres que protestan por convicción, también hay oportunistas: “Está la derecha metida, los conservadores, así como hay mujeres que por convicción y de manera libre protestan y lo van a seguir haciendo, así también hay oportunistas, estoy viendo que hasta los partidos -por respeto no digo qué partidos-, pero se pasan”.

No obstante, el mandatario garantizó la libertad de expresión, pero pidió estar consciente del movimiento y de dónde proviene.

“Si es algo bueno, que ayuda, y no dejarse manipular, tener cuidado porque el conservadurismo, la derecha, es muy hipócrita y dada a la manipulación, a veces promueven estos movimientos en contra de los gobiernos progresistas”, subrayó.

Sin represalias

El mandatario aseguró que no habrá represalias para las trabajadoras del Gobierno federal que participen en la protesta del 9 de marzo. “La que quiera participar lo puede hacer, la que decida no ir a trabajar y no va a haber ninguna represalia, primero la libertad”, señaló.

Y agregó: “Desde luego nosotros tenemos que garantizar las libertades, si es un paro de las mujeres, están en su derecho, si es una movilización que resuelvan con absoluta libertad, y eso también es lo otro, no somos iguales, no somos autoritarios no reprimimos”.

Aseguró que en su administración las muejres son libres de manifestarse y no hay censura.

“Libertades plenas a trabajadoras del gobierno, a todas la mujeres , nada de que como era antes, no, en los tiempos del neoliberalismo autoritarios, si te manifiestas te descuento el día, si protestas, te ceso, te castigo, cuántas maestros y maestras cesadas porque se opusieron a la reforma educativa”, puntualizó.

En esta línea, recordó que los conservadores consideraban que los maestros eran alborotadores y son esos mismos quien ahora promueven la campaña feminista, “pero para enfrentarnos , para afectar al gobierno”, sostuvo.