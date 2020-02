Si Peña Nieto resulta involucrado con Lozoya, FGR resolverá: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que, si en la investigación que están haciendo al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, resulta involucrado el expresidente Enrique Peña Nieto, la Fiscalía General de la República resolverá.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, reiteró que la FGR es autónoma y garantizó que en su gobierno ya no hay corrupción ni impunidad:

"El diablito me dice, sácales el pañuelo blanco a los conservadores para que se enojen… Se acabó la corrupción, no soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón, no soy Peña Nieto, así de claro”.

Aclaró que su administración no necesita de espectacularidad ni de farsa para demostrar lo que se está haciendo. “Antes agarraban a chivos expiatorios para decir ahora sí, se acabó con la corrupción y ellos mismos, la alentaban, engañaban a la gente, decían van a caer peces gordos -hablando de pesca- y era faramalla”, enfatizó.

Y agregó: “Me estoy comprometiendo a que no haya corrupción, la Fiscalía está trabajando en esto”.

Corrupción imperó desde Salinas

López Obrador reiteró que la corrupción imperó durante mucho tiempo, en todo el periodo neoliberal: “Los gobiernos neoliberales, desde Salinas hasta el que terminó el 1 de diciembre del 2018, se caracterizaron por permitir la corrupción, para decir lo menos y ahí están los datos”.

Recordó que en gobierno de Vicente Fox, México ocupa el lugar 60 en el mundo en materia de corrupción; luego ascendió al lugar 90 y terminó en el lugar 136.

“Ese era el distintivo de los gobiernos neoliberales, la corrupción, por eso el cambio verdadero, agrego, porque en el 2000 engañaron que iba a haber un cambio y fue más de lo mismo y nosotros nos hemos propuesto acabar con la corrupción, pero hemos sostenido que queremos iniciar una etapa nueva”, acotó.

Sobre enjuiciar a expresidentes, señaló: “Si se enjuicia a los expresidentes que causaron la tragedia nacional se tiene que tomar en cuenta también a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto porque todos tienen que ver en atrocidades que se cometieron para causar la decadencia en México”.

En tanto, reiteró que su postura es que no se lleve a cabo la denuncia contra expresidentes porque su objetivo es ver hacia adelante.