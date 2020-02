García Cabeza de Vaca y Pelosi refrendan hermandad entre México y EU

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y Nancy Pelosi, Presidenta del Congreso de los Estados Unidos, presidieron la mañana de este sábado la ceremonia de abrazo por la hermandad entre naciones, en inmediación del Puente Internacional Juárez–Lincoln, con motivo de la Conmemoración del Natalicio de George Washington.

El abrazo entre autoridades de los tres órdenes de gobierno de Estados Unidos y México es una ceremonia histórica que simboliza la unión entre ambas naciones con lazos de amistad y colaboración.

Foto: Cortesía

“Es una tradición que une aún más a dos grandes naciones, pero sobre todo a una comunidad que ha demostrado a través de los años que no solamente somos vecinos, sino que somos socios comerciales, somos aliados” dijo el gobernador tamaulipeco.

Y agregó “el Río Grande o el Río Bravo no es algo que nos divide, es algo que nos une, no sólo somos aliados y socios o amigos, sino que somos familia que vivimos en ambos lados de la frontera, y eso es algo único, no solamente a nivel México-Estados Unidos, sino a nivel mundial”.

Resaltó que las autoridades reunidas en esta fecha tan especial para ambas naciones, mandan un claro mensaje de hermandad y unidad que existen entre ambos países, pero sobretodo, de cómo seguir trabajando de la mano para seguir mejorando la calidad de vida entre las familias que habitan en ambas fronteras.

Foto: Cortesía

“Agradezco la oportunidad de estar presente en esta celebración con líderes de ambos países como el Congresista Henry Cuellar y Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas”, dijo la Presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi.

Gobernador Cabeza de Vaca promete proyectos para dinamizar la frontera

El Gobernador, García Cabeza de Vaca, señaló que su administración va fortalecer la construcción del Puente III, IV y V, que es uno de los proyectos que se tiene, y que le va dar un dinamismo adicional a esta frontera, así como existe la posibilidad de construir un puente ferroviario que va hacer más competitivo esta región.

Por su parte, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que este evento representa un acto conmovedor que muestra la larga y duradera amistad entre México y los Estados Unidos.

En tanto, Monseñor James A. Tamayo, Obispo de la Diócesis de Laredo, Texas, resaltó que con el intercambio del abrazo, simboliza el fuerte vínculo entre la gente de los dos Laredos, “la amistad y el respeto que tenemos entre nosotros”.

Al finalizar el protocolo autoridades americanas y mexicanas presenciaron el Desfile Conmemorativo a la edición 123 de esta festividad.