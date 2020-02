Christopher Landau explica declaración sobre seguridad entre México y EU

Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, aclaró que lo que dijo en la Reunión Binacional de Planeación y Seguridad Fronteriza el pasado jueves no era una crítica a la estrategia de seguridad del gobierno mexicano.

Landau expresó que la seguridad fronteriza “no es algo que se pueda solucionar de un lado. No es un problema mexicano o un problema estadounidense. Es un problema absolutamente compartido”.

Cuando digo que no nos conviene seguir culpando los unos a los otros, obviamente no estoy culpando a nadie. Ni me toca ese rol como embajador. Estoy aquí para obtener resultados en nuestros retos compartidos. No politicemos la cooperación binacional en materia de seguridad. https://t.co/WtL61ERhZ3

— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) February 22, 2020