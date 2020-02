Prevé AMLO crear Policía Federal para dar seguridad a oficinas del gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que prevé crear un órgano de seguridad para dar servicio de vigilancia a oficinas del Gobierno federal.

“Tratamos en la mañana tener un órgano para dar seguridad a oficinas generales, una Policía Federal, sólo para dar servicio de vigilancia a oficinas del gobierno”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, al recordar que en sexenios pasados se tenían contratos de 50 mil elementos de policías particulares para otorgar ese servicio.

“Se llegó al extremo, al colmo, de que la Secretaría de Gobernación que manejaba la Policía Federal contrataba servicios particulares a policías para vigilar oficinas, eso ya no”, acotó.

En tanto, aseguró que los contratos que se tienen vigentes para este servicio particular poco a poco se irán cancelando.

Defiende centralización de compras

Acerca de las compras consolidadas, el mandatario dijo que la medida se tomó porque eran muchas las unidades del gobierno encargadas de la contratación de la compra de insumos:

“Eso se terminó, se decidió por norma que todas las compras y los contratos en el gobierno tengan que ver con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda”.

Explicó que la Oficialía Mayor en el pasado no tenía ese rol, puesto que únicamente se hacía cargo de lo administrativo de Hacienda. “Ahora es la Oficialía Mayor la institución administrativa del gobierno más importante que tiene control sobre todas las dependencias del Gobierno federal, porque era un desbarajuste, cada quien otorgaba contratos, no se cumplía con la ley; ahora ya no es así”, añadió.

Señaló que por la corrupción que imperaba ahora todo está centralizado, hay compras en común y también contratos de servicios que lleva a cabo la Oficialía Mayor.

“Ayuda mucho porque tenemos ahorros, estamos hablando de alrededor de 200 mil millones de pesos de ahorros en general, ese fue el informe que presentó la Oficialía”, puntualizó.