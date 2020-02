Redes Sociales Progresistas solicita al INE su registro como partido político

La organización Redes Sociales Progresistas (RSP) acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) a solicitar oficialmente su conformación como partido político nacional.

El líder del movimiento, Fernando González, presentó a las autoridades electorales los requisitos de asambleas, estatutos y afiliados necesarios para poder sumarse a la oferta política en el país.

En entrevista, aseguró tienen nula relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); sin embargo, aseguró que se mantienen muy cercanos a quien es su líder moral, Elba Esther Gordillo.

“Es cercana y nos ayuda a entender el momento político que está viviendo el país, el mundo”, aseguró luego de encabezar el acto protocolario que se organizó en la explanada del INE.

Además, dijo que aunque ella no está interesada en un cargo dentro de RSP, se apoyaría su candidatura pues, se trata de un movimiento "amplio, plural e incluyente".

"Ella no ha solicitado afiliarse y no tiene ningún interés en tener un cargo de dirigencia o de candidatura, no nos lo ha expresado", expresó.

Incluso dijo que todo el movimiento es compatible con el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, por lo que también comparte los valores de honestidad y de que los políticos no se conviertan en una aristocracia.

El @INEMexico ni alienta que nazca el partido A, B o C, ni obstaculiza a nadie. Igual que en 2014, en 2020 obtendrán su registro sólo quienes cumplan con los requisitos que impone la ley. En 20 años han nacido 13 partidos y de ellos sólo 2 sobreviven.https://t.co/CGM0rKduWe — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) February 24, 2020

"Admiramos su humildad, cómo ve el poder y cómo lo asume, así como su cercanía con los que menos tienen, con los más pobres del país", compartió.

Minutos antes agradeció el apoyo de los más de 460 mil afiliados y dijo que esperarán pacientes la “oscultación” que se realice a los requisitos para constituirse como partido político a nivel nacional.

Al respeto, Patricio Ballados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, reiteró que será hasta mediados de año cuando se concluya con la revisión y se dé a conocer las nuevas expresiones políticas que lograron los requisitos.

Este registro es la segunda expresión ante el INE, plazo que concluye el próximo 28 de febrero.