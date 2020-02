Vicente Fox propone a Martha Sahagún para presidenta en 2024

El ex presidente de México, Vicente Fox, propuso a su esposa para ocupar el cargo de presidenta en 2024. La propuesta se dio en un evento en el estado de Monterrey, llamado 'The Future of Work'.

Añadió que a México "le hace falta una mujer presidenta; Martitha se andaba animando, pero se echó para atrás".

El comentario del ex mandatario fue rechazado por su esposa momentos más tarde durante el mismo evento.

Martha Sahagún exclamó que no "quiere volver a tener más" y que "la política está muerta" para ella; se ha desempeñado como dirigente de la fundación Vamos México, A.C. y fungió como portavoz en el sexenio de Fox que fue del 2000 al 2006.

Con información de Reporte Indigo.