Niños regresan a la mañanera; responde AMLO sus cuestionamientos

Los tres menores que este lunes manifestaron coraje porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no les dio la palabra, regresaron este martes a Palacio Nacional para intentar que les fuera otorgado el micrófono y poder hacer sus cuestionamientos; objetivo que se cumplió.

Niños manifiestan coraje porque AMLO no les dio la palabra en la mañanera Los tres menores iban a denunciar la suspensión de su programa de radio en Xalapa, pero el presidente no les dio oportunidad de participar en la conferencia.

López Obrador justificó que no se percató de la presencia de los menores y por eso no les cedió la palabra, pero celebró el que hayan regresado a la mañanera y de esta forma les garantizó su derecho a la libre manifestación.

“No me di cuenta de que estaban ustedes, los adultos estaban haciendo sus preguntas y no me advirtieron […] pero que bueno que regresaron; va a garantizarse el derecho a la manifestación a niñas y niños”, externó el mandatario.

Foto: Monserrat Vargas

Planteamientos de los menores

Al tomar la palabra, Bruno expuso al mandatario que su programa llamado ‘Periscopio Espacio’ había sido suspendido de la radio estatal de Veracruz bajo ningún argumento, por lo que López Obrador hizo un llamado al gobernador Cuitláhuac García para reinstalar la emisión que denuncian los menores.

“El gobernador Cuitláhuac va a garantizarles que continúe su programa […] y felicidades por ese programa; es muy importante porque también ahora hay juegos, en las redes hay manera de tener conocimiento, de entretenerse, pero hace falta información, comunicación adecuada”, acotó.

En tanto, Fidel, el niño más pequeño de los tres, cuestionó a AMLO sobre la manera en que la ‘4T’ mejorará la vida de la niñez, a lo que AMLO respondió:

“Estamos mejorando la vida de la niñez porque estamos trabajando para que no haya pobreza en el país y que niños y niñas puedan alimentarse bien y puedan ir a la escuela y puedan estudiar y terminar una carrera. Primero, que no haya pobreza, que sus papás tengan ingresos, si se dedican al campo que lo que producen les permita mantener a la familia, que puedan recibir precios justos por su producción, que tengan trabajo los que viven en la ciudad, que sean buenos los salarios porque si hay buenos salarios en la familia hay bienestar, hay alimentación, hay para el vestido, para el pasaje, para los gastos que se tienen en la escuela y en salud”.

Asimismo, explicó el programa de becas que ofrece el gobierno a los niños y niñas del país.

Por su parte, Andrea pidió al mandatario dirigir un mensaje a los niños de México sobre lo que les correspondía hacer como ciudadanos; AMLO dijo:

“Les toca portarse bien, hacerles caso a las mamás, papás, sobre todo a las mamás, y divertirse, jugar, porque el juego para las niños y niñas es como el trabajo para los adultos, es importante jugar, divertirse, pero también estudiar […] se tiene que buscar que estudien siempre los niños y pensar que se defiende más en la vida el que estudia que el que no estudia”.