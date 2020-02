Pide López Obrador a opositores no disfrazarse de feministas

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó libre manifestación para el 9 de marzo, día en que se plantea realizar el paro nacional contra la violencia de género, pero advirtió a conservadores que no se disfracen de feministas y levanten su propio movimiento.

“Lo único que planteamos es no a la violencia, nadamas, eso es lo único y no a la manipulación, no al oportunismo, si tienen problemas con nosotros que no se disfracen de feministas, porque eso es hasta inmoral. Además, por qué meterse a un movimiento legitimo, a agarrar banderas porque están en contra de nosotros; mejor que ellos levanten su movimiento, que los conservadores levanten su movimiento”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, aseguró que su gobierno ayudará en que haya más conciencia en la gente porque hay condiciones inmejorables y se ha visto que la población quiere ayudar, tal como en el caso del feminicidio de Fátima.

“Estoy seguro que la señora que ayudó al esclarecimiento de este lamentable hecho de la niña Fátima, tía de uno de los implicados, es una mujer consiente, que quiere ayudar, que incluso no se reconoció, pero fue una contribución muy importante y así mucha gente que quiere ayudar, que quiere contribuir porque hay un ambiente distinto”, enfatizó.

Y agregó: “Tenemos condiciones para que las cosas mejoren y que se vaya enfrentando el grave problema de la inseguridad y la violencia; todos los días estamos trabajando para eso y tengo confianza porque ya no hay corrupción ni impunidad”.

Campaña contra el machismo en México

Por otra parte, el mandatario no descartó implementar una campaña contra el machismo en México.

“Así como se esta haciendo la campaña para evitar las adicciones en consumo de drogas en jóvenes, así podemos llevar una campaña de concienciación en contra del machismo, claro que sí, nosotros estamos en favor de las mujeres; no somos machistas”, subrayó.

Recordó que su gobierno viene de un movimiento de izquierda y el machismo pertenece a la derecha, a los conservadores:

“¿Saben dónde está el machismo? ¿Quiénes son los machistas y los que discriminan? Los conservadores, por eso ahora que se ha generado toda esta polémica nosotros lo único que pedimos es que todo mundo se manifieste, es un derecho, no se trata de una concesión, ademas las libertades se conquistan no se imploran”.

Asimismo, destacó que él fue el primer gobernante en dar la misma participación a hombre y mujeres cuando fue jefe de gobierno y formó parte de un movimiento que llevó a que ahora ala mitad de legisladores sean mujeres.