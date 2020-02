No pensamos ahora en legalizar la marihuana: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que, por ahora, su gobierno no piensa en la legalización de la marihuana.

“Hay también la posibilidad de garantizar el uso de drogas no dañinas, no éstas (químicas) sino con propósito medicinales, pero es distinto, eso habría que verlo, pero no estamos pensando nosotros ahora en una medida así (legalización) sólo con propósitos médicos, solo con propósitos de salud”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario insistió en que se debe detener el incremento del consumo de drogas porque si no se logra va a ser difícil el garantizar la paz y la tranquilidad en el país.

“Nadamas para que se tenga un dato, el 60% de los que pierden la vida diariamente, el 60% de asesinados en enfrentamientos se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de droga, por eso estos crímenes tan despiadados que generan tanta tristeza”, acotó.

Y agregó: “Necesitamos dejar en claro que las drogas, sobre todo, las drogas de la actualidad, las drogas químicas, destruyen y que no es cierto que se ve en las series, aclaro, vamos a ser respetuosos de la libre manifestación de ideas, no va a a haber censura, pero es un mundo que no tiene que ver con la realidad […] no existe, lo cierto es que el que está metido en esos ilícitos vive a salto de mata y eso no es vida”.

Segunda etapa de campaña antidrogas

López Obrador anunció que con el fin de frenar el aumento en el consumo de drogas, iniciará la segunda etapa de la campaña Juntos por la Paz.

“Va a iniciar la segunda etapa de la campaña para orientar sobre el daño que causan las drogas, estamos, como es de dominio publico, atendiendo las causas que llevan a la inseguridad, violencia, estamos combatiendo la corrupción, evitando el contubernio entre autoridades y delincuencia, atendiendo las necesidades de la gente, esto es rescatando al campo, apoyando a los productores, apoyando a los trabajadores, garantizando mejores salarios, esto en colaboración con el sector empresarial y obrero”, subrayó.

Explicó que también se están atendiendo a los jóvenes por medio de becas y con el salario mínimo que se les otorga como aprendices.

“La mitad de jóvenes que están terminando sus cursos, se están quedando a trabajar en las mismas empresas donde se formaron durante un año”, dijo.

López Obrador mostró un primer video que circulará a partir de este miércoles en medios de comunicación, en el cual se muestran imágenes de personas afectadas seriamente en su salud física y mental, incluidas fotos de daños severos en la piel.

El mensaje también incluye imágenes de los laboratorios clandestinos donde se elaboran ilegalmente las drogas, en condiciones poco higiénicas.

“Es una campaña muy fuerte, pero así es la vida de quienes se vuelven adictos a las drogas”, puntualizó.