Por humanismo, México permitió arribo de crucero a Cozumel: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México permitió el arribo de un crucero -rechazado de varios puertos por temor al coronavirus- por razones de humanismo.

Descartan caso de coronavirus en crucero que se dirige a Cozumel La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo rectificó su negativa a que el crucero MCS Meraviglia pudiera atracar en Cozumel.

“México se ha caracterizado siempre por su apoyo a quienes son perseguidos y, en este caso, hasta en el supuesto -que no hay evidencias- de que fuese gente enferma, infectada, nosotros por qué no vamos a atenderlos, es un asunto de humanismo, la verdad, es lamentable que haya actitudes de rechazo”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Refirió que se dio instrucciones para que se hiciera una inspección y se les permitiera arribar:

“Nosotros no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir nadamas con las normas sanitarias, pero no podemos cerrar nuestros puertos, ni cerrar nuestros aeropuertos, ni actuar de manera aislada o rechazar a quienes vengan a México o transitan por México; nadamas cuidar la cuestión sanitaria y es lo que vamos a hacer”.

Y agregó: “Imagínense, cerca de cinco mil personas en la embarcación que no pueden desembarcar, la desesperación, todo lo que implica, en dónde está nuestro humanismo, además estando tan avanzada la ciencia por qué esas actitudes retrogradas, qué no se puede prever, aplicar las acciones preventivas con todos los protodolos que existen para atenderlos; es lo que vamos a hacer”.

Se van a cumplir las normas

López Obrador aseguró que se van a cumplir con todas las normas sanitarias, pero hasta ahora el reporte es que no hay ningún infectado de coronavirus en el crucero.

“Estamos preparados, la información que tenemos es que no hay ningún enfermo, un marinero sí, pero con otro tipo de enfermedad”, indicó.

Por otra parte, indicó que en caso de que se detectara algún infectado de coronavirus en el crucero, se atenderá.

“Tenemos información que no existe esa posibilidad, pero nosotros no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos, se cumplen pero no es ‘a ver aquí no les permitimos atracar, aquí no pueden estar’, no, estamos hablando de miles de personas turistas de cualquier nacionalidad y no podemos actuar así”, puntualizó.