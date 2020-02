Se reúne López Obrador con el padre Solalinde en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este jueves con el padre Alejandro Solalinde en Palacio Nacional.

Dijo tener información de que no existe ningún infectado de coronavirus en el crucero, pero si lo hubiera, se atendería.

“Me reuní con el padre Solalinde, auténtico seguidor de Cristo”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de Twitter, en donde también compartió una fotografía de ambos parados frente a una pinta del expresidente Benito Juárez.

López Obrador aprovechó para recordar que Benito Juárez ‘fue anticlerical, pero no antirreligioso’.

Inclusive, aseguró: “Ignacio Ramírez ‘El Nigromante’, que entre los liberales era el más radical en este aspecto, decía: «Yo me hinco donde se hinca el pueblo»”.

Me reuní con el padre Solalinde, auténtico seguidor de Cristo.

Recordé que Juárez fue anticlerical, pero no antirreligioso. Inclusive Ignacio Ramírez "El Nigromante", que entre los liberales era el más radical en este aspecto, decía: «Yo me hinco donde se hinca el pueblo». pic.twitter.com/SZDnBsv8hD

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 27, 2020