¿En qué se diferencia el coronavirus de la gripe común?

El coronavirus ya deja un saldo de 2 afectados en México (Ciudad de México y Sinaloa) y muchos ya se preguntan por las diferencias y semejanzas entre este patógeno y otro viejo conocido y habitual de estas fechas: el virus de la gripe. ¿Qué cosas tienen en común? ¿Pueden diferenciarse fácilmente?

¿QUÉ ES EL COVID-19?

Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves, circulan entre humanos y animales.

A veces, los coronavirus que infectan a los animales pueden evolucionar, transmitirse a las personas y convertirse en una nueva cepa de coronavirus capaz de provocar enfermedades en los seres humanos, tal y como sucedió con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), en Asia en febrero de 2003 y, el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), que fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en 2012.

¿Qué son los #Coronavirus? ¿Cómo se transmiten? ¿Quiénes están en riesgo de enfermar del nuevo coronavirus #COVID19? ¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus? ¿Cómo se trata?@SSalud_mx responde estas y otras preguntas en el siguiente enlace: https://t.co/irUgn6FnC3 pic.twitter.com/and9FAhNGx — SALUD México (@SSalud_mx) February 28, 2020

SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS Y DE LA GRIPE

Muchos de los síntomas de ambas infecciones son similares. Ambas provocan fiebre, tos, fatiga o dolor de cabeza y de garganta . Sin embargo, también parece que los afectados por una u otra enfermedad presentan ciertas particularidades. "Lo que estamos viendo, por el momento, es que la gripe provoca frecuentemente dolor muscular, mialgias. Sin embargo, este síntoma no se está viendo en la mayoría de las infecciones por coronavirus", explica Jordi Reina, jefe de la unidad de Virología del Hospital Son Espases de Mallorca, en declaraciones al diario español El Mundo.

"También tenemos datos que dicen que, en el caso del Covid-19, se produce en la gran mayoría de los casos una tos seca, sin expectoración", explica Antoni Trilla, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, quien también aclara que la neumonía asociada a la infección por coronavirus suele ser consecuencia de una evolución de la enfermedad, asociada al propio patógeno. En cambio, las neumonías asociadas a una gripe suelen producirse por sobreinfección con otros patógenos, como bacterias.

TRANSMISIÓN DE CADA VIRUS

Ambas enfermedades se transmiten también por vía respiratoria. Cuando un afectado tose o estornuda, libera pequeñas gotitas que contienen el patógeno. Esas gotas no permanece mucho tiempo en el aire, pero sí pueden depositarse en objetos que, si se tocan, contribuyen a la diseminación de los virus.

Sigue estas recomendaciones y ayuda a prevenir enfermedades. #CuidaTuSalud pic.twitter.com/M8meTT0txf — SALUD México (@SSalud_mx) February 28, 2020

De cualquier forma, sí parece que el coronavirus tiene una mayor capacidad de transmisión que la gripe común. Se estima que se da un contagio de unos tres individuos por cada persona infectada, mientras que en el caso de la gripe esta transmisión llega a una o dos personas.

La @SSalud_mx confirma un caso de #COVID19, que se encuentra en el @Respira_INER. El paciente es de bajo riesgo y está aislado para su observación. #ConferenciaMatutina pic.twitter.com/Mqo7a51IgL — SALUD México (@SSalud_mx) February 28, 2020

LETALIDAD

Según las estimaciones, la tasa de letalidad de la gripe común ronda el 0.1%. En cambio, la letalidad del coronavirus supera el 2% en China y se ha estimado que está en torno al 0.7% fuera del brote originario.

"No sabemos exactamente a qué se deben estas diferencias", explica Reina. "Se está investigando si puede deberse a diferencias en la asistencia sanitaria o también interviene un componente genético", añade el virólogo. Tanto en el caso de la gripe como en el del coronavirus de Wuhan, las personas con más riesgo de morir y sufrir complicaciones por culpa de la infección son los ancianos y personas con un cuadro de patologías previas o inmunodepresión.

Las personas de cualquier edad que presenten enfermedad respiratoria leve o grave, y que 14 días antes del inicio de síntomas son más propensas si:

Han estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación de COVID-19

Viajó o estuvo en China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán o Singapur, que son países que tienen transmisión local comunitaria de COVID-19

CIFRAS

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, las epidemias anuales de gripe causan de 3 a 5 millones de casos graves y de 290 mil a 650 mil muertes. En cambio, hasta la fecha, el nuevo coronavirus de Wuhan ha infectado a más de 83 mil personas y ha provocado casi 2 mil 900 muertes.

PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS Y DE LA GRIPE

Las medidas para prevenir la infección son también similares en ambos virus.

"Si me pidieran sugerencias para prevenir este virus daría consejos similares que en una gripe: lavar las manos frecuentemente, no tocar la cara con las manos… en ausencia de una vacuna, y aunque científicamente no sea igual a la gripe, los principios básicos de prevención son los mismos", señaló este jueves en rueda de prensa el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus .

Coincide en la recomendación Jordi Vila, jefe del Departamento de Microbiología del Hospital Clínic de Barcelona. "Lavarse las manos es la medida más efectiva y barata contra los patógenos", subraya el especialista, quien recomienda utilizar agua y jabón y, si es posible, también una solución alcohólica desinfectante.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70%.

Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.

No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz solar.

Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.).

Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias

¿QUÉ HACER EN CASO DE ENFERMARSE?

En caso de presentar síntomas, además de acudir a su unidad de salud para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuado, es importante seguir las siguientes recomendaciones:

No automedicarse

Seguir las indicaciones del médico

Mantener reposo en casa

No saludar de mano, beso o abrazo

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice

