'No dar besos ni abrazos', recomienda Salud por Covid-19 en México

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer las acciones preventivas que la población mexicana debe aplicar, ante los dos casos de coronavirus confirmados este viernes en México.

Indicó que estas acciones son la parte más importante porque las epidemias se contienen en la comunidad, en la casa y en la escuela:

“No hay que dejarle todo esto a una acción gubernamental, el Estado mexicano se compone de gobierno y sociedad: sectores social y privado. Cada uno de nosotros puede actuar para prevenir en sí mismo y en los demás empezando por la familia”.

El funcionario refirió que hay acciones básicas de higiene que son extremadamente útiles, por ejemplo:

Lavarse las manos continuamente utilizando, por ejemplo, jabón y agua o alcohol gel.

Si la persona tuviera síntomas respiratorios, que no estornude suelto, que estornude en el ángulo interno del codo.

Que no de la mano. Mantener un saludo fraterno y amigable que ayude a ser solidarios como sociedad, pero no dar la mano.

No besos ni abrazos

“Esto nos va a ayudar a disminuir la transmisión de manera inmediata. Esta acción es importante alrededor de los casos, pero como medida preventiva general ya empecemos a hacerlo”, acotó.

No habrá cierre en escuelas ni trabajos

En tanto, sobre si se pretendían cerrar escuelas o empresas por la epidemia del coronavirus que ya llegó a México, el funcionario dijo:

“Ciertas medidas especiales que se llaman de distanciamiento social, como filtros escolares donde se detecta a niños con síntomas o filtros laborales en donde se detecta a personas con síntomas, no son indispensables en este momento, porque autoridades escolares y laborales o propias empresas podrían empezar a recibir presión producto de la muy legitima preocupación de las personas sobre si pueden estar o no con posible infección”.

Indicó que la enorme mayoría de personas que tengan síntomas como catarro van a tener catarro común o influenza, de manera que no es necesario implementar medidas de alto control de manera generalizada.

“En este momento no hay ninguna indicación de cierre escuelas porque no hay razón científica o técnica para cerrar escuelas, cerrar trabajos, tener ausentismo laboral justificado; de manera generalizada no hay razón alguna”, puntualizó.