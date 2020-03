Descarta AMLO vínculos de funcionarios de la '4T' con García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que funcionarios de la actual administración tengan vínculos con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Niegan libertad bajo fianza a Genaro García Luna La defensa del ex secretario de Seguridad Pública, en el gobierno de Felipe Calderón, había ofrecido más de un millón de dólares.

“En el caso nuestro, no creo que haya funcionarios vinculados a García Luna, me refiero a los negocios que se hicieron o que presuntamente llevó a cabo, porque es un juicio que está enfrentando en Estados Unidos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Recordó que García Luna fue secretario de Seguridad durante la administración de Felipe Calderón, tiempo en que se le están señalando presuntos vínculos con una banda de la delincuencia organizada en México.

“pPosteriormente se mantuvo relación con algunos servidores públicos, funcionarios de la administración pasada, incluso hubo pago de servicios en alguna de sus empresas en la administración pasada; son dos momentos”, acotó.

Pide no hacer juicios sumarios

El mandatario pidió esperar a que se desarrolle la investigación contra García Luna y no hacer juicios sumarios.

“Según información del New York times hay socios de García Luna en el sector privado de México, gente que esta actuando como empresarios, es la información que existe; vamos a esperar a que se investigue a fondo sobre este tema y esperar el resultado, no adelantar vísperas”, subrayó.

En tanto, indicó que la investigación en Estados Unidos continuará pese a que el ex funcionario solicitó llevar su proceso en libertad, pero le fue rechazado porque autoridades estadounidenses consideraron que podría escapar.

“Eso es la consideración de las autoridades de Estados Unidos y también se filtró en el New York Times. Todo esto hay que verlo con cuidado porque no por tratarse del Wall Street Jornal o New York Times son sentencias […] no puede haber juicio sumario ni cuestionamientos anticipados, nosotros padecimos mucho de eso, de acusaciones falsas, bueno, hasta me desaforaron y linchamientos públicos en los medios de comunicación”, puntualizó.