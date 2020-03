Incongruencia absoluta condenar homicidios con homicidios: Saskia Niño de Rivera

La propuesta de reavivar la pena de muerte en México como castigo a delitos como violación, feminicidio u homicidio doloso que realizó el PVEM y Morena, en la Cámara de Diputados, generó mucha polémica y opiniones a favor y en contra.

Publimetro platicó con Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta AC, quien abiertamente ha manifestado su rechazo y aseguró que el partido que la promueve utiliza esos temas como una formula que le funciona electoralmente y que lucra con el enojo, la tristeza y el duelo de los mexicanos que viven en una situación de violencia absoluta.

"En 2018 ya lo habían uso para el proceso electoral y me parece patético que se lucre con el duelo de las víctimas como si este fuera una solución legitima para mejorar nuestro sistema de justicia penal", compartió.

Partido Verde y Morena en San Lázaro se unen a favor de la pena de muerte La iniciativa presentada por Arturo Escobar hace referencia a los casos más brutales de feminicidios de los últimos años, incluidos los de Ingrid Escamilla y Fátima

¿Qué opinas de esta propuesta?

–Es un gran peligro pensar en eso, la única razón por la cual yo podría entender que existirá es por un tema económico, de personas que nos cuentan demasiado. Y en verdad me enoja esto.Un estado no puede actuar de la misma manera por la que se esta condenado, es decir, es incongruencia absoluta condenar homicidios con homicidios.

¿Sería un retroceso?

–Absolutamente, no hay una propuesta clara en materia de prevención, si nos vamos a la historia de México, cuando se aumentó la pena de secuestro, aumentó el secuestro pero también el homicidio porque las personas estaban matando a sus víctimas para que en caso de que se encontraran los cuerpos no se les metiera el delito de secuestro. Estas propuestas no tienen sustento criminológico ni penitenciario.

Si te pones a platicar con personas privadas de la libertas sobre si hubiera hecho la diferencia una sentencia más alta o la pena de muerte, la verdad es que no importa porque el grado de impunidad es tan alto que hace que las personas que cometen estos delitos tienen a la policía en su nómina.

Enero de 2020 toca récord histórico en feminicidios La estadística oficial la dio a conocer la Secretaría de Gobernación con reportes de fiscalías y procuradurías estatales

¿Cuál crees que sería la afectación?

–La pena de muerte no es la solución y mucho menos, al contrario sería un problemon donde seguramente –por cómo están las cosas hoy en el sistema penitenciario– estaríamos matando a muchísima gente inocente, creo que hay que entender eso.

¿En otras latitudes como EU ha funcionado?

–En Estados Unidos que tiene la pena de muerte no ha tenido un registro menor de delitos en la calle y tratar este propuesta como una forma de disminuir la delincuencia es el absurdo más grande y viene del desconocimiento y oportunismo absoluto.

¿Cuál sería una propuesta real?

–Tenemos que empezar por asegurarnos que la gente que esté en la cárcel realmente deba estar ahí sino estamos condenando a la pobreza y asegurarnos de que lleguen quienes están haciendo gran daño a la sociedad. Segundo que estén en cárceles que funciones porque se sabe hay muchas que operan en el autogobierno absoluto. Hay que fortalecer y capacitar a todo el sistema de justicia penal e implementar medidas de inteligencia penitenciaria para acabar con la delincuencia formal.