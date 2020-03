Redes se vuelcan contra AMLO por iniciar venta de 'cachitos' el día del paro de mujeres

Usuarios de redes sociales reaccionaron al anuncio de Andrés Manuel López Obrador sobre la venta de cachitos de lotería para la rifa del avión presidencial, que inicia el lunes 9 de marzo, mismo día en que se tiene previsto el paro nacional de mujeres.

Grupos feministas hicieron un llamado para que mujeres de todo el país no asistan a sus labores cotidianas para concientizar a la sociedad sobre lo que pasaría en México tan solo un día sin ellas.

También han denunciado que el presidente ha querido minimizar la violencia feminicida que se vive en el país con la rifa del avión presidencial e incluso con la iniciativa de reformar la forma en que se persiguen los feminicidios.

El 5 de febrero AMLO aclaró que no apoyaba la propuesta de reforma y posteriormente aseguró que sus declaraciones sobre que los feminicidios opacaban la rifa, fueron tergiversados por medios de comunicación.

Sin embargo, este martes el presidente compró el primer cachito para la rifa y anunció que la venta para todo el público iniciar´el 9 de marzo, lo que fue visto por feministas como una afrenta contra su lucha.

El hashtag #LeyDelHieloALaRifaDelAvión en Twitter se posicionó como el primer lugar de los trending topic en México, como una respuesta para sabotear la rifa.

Estos son algunos de los comentarios que los usuarios hicieron al respecto:

#Leydelhieloalarifadelavion

No hablemos más de la pinche rifa.

Y obviamente no compren billetes de lotería.

Fomenta entre tus conocidos que no participen en el circo de López, que no compren billetes.

No comentes en redes nada de su chingada rifa.

— Dayanara in Situ (@dayanara1970) March 3, 2020