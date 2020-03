El 30% de las mujeres policías han sufrido violencia de género

Las mujeres policías del país han sufrido violencia de género desde su formación académica y se han habituado a ella, reveló el estudio “Ser mujer policía en México”, de la organización Causa en Común.

A nivel nacional, 35% de las uniformadas refirieron recibir piropos ofensivos o comentarios lascivos; 17% mensajes o fotografías con insinuaciones sexuales; 14% insinuaciones sexuales de manera directa; 10% amenazas por negarse a mantener relaciones sexuales y 7% manoseos o tocamientos.

Se disparan hasta 91% delitos contra seguridad sexual En esta clasificación únicamente es el incesto, el delito que se mantiene con una tasa cero de incidencia a nivel nacional

De acuerdo con el ejercicio presentado por la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera; la ministra de la embajada de Canadá en México, Chantal Chastenay; la secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes, la mayoría de ellas no denunciaron la situación ante las autoridades.

Para @MaElenaMorera se debe promover el desarrollo de las mujeres policías o de lo contrario no será posible mejorar a nuestras corporaciones policiales, “si no rescatamos a nuestras policías no podremos construir la seguridad que tanto nos urge." pic.twitter.com/ygQ88f8QMS — Causa en Común (@causaencomun) March 3, 2020

Entre los principales motivos se encuentra que no creían que se sancionara al agresor; sintieron miedo a las represalia; desconocían dónde denuncias; no sabían que se podía denunciar y les parecía que era algo normal y que no merecía ser denunciado.