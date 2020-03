‘Con amor y paz no vivimos’, Frida Guerrera confronta a AMLO

La activista y periodista Frida Guerrera confrontó al presidente Andrés Manuel López Obrador por los feminicidios en el país y aprovechó para responder al reportero Marco Antonio Olvera, quien pidió al mandatario investigar a las promotoras del movimiento #UnDíaSinNosotras.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, la activista dijo al mandatario que, tras su intervención en la mañanera el 14 de febrero –donde también lo cuestionó por la violencia de género- recibió amenazas y agresiones de diversos grupos.

“Que nadie ataque a nadie, paz, amor y paz”, le respondió López Obrador, a lo que Frida dijo: “Con el amor y paz no vivimos en el país”.

La activista solicitó al mandatario establecer un día a la semana para hablar de feminicidios, como se lo había planteado la ocasión pasada y volvió a cuestionar las acciones de su gobierno para erradicar la violencia de género en el país.

“No tengo porque sentirme agredido ante ningún cuestionamiento, va a informar la secretaria de Gobierno y la directora de Inmujeres sobre todo lo que se está haciendo porque a lo mejor también es problema de comunicación”, sostuvo AMLO.

Frida le cuestionó que por qué él no trataba el tema, pero López Obrador defendió su postura al decir que todos los días trata la inseguridad en reunión con su gabinete.

En tanto, dio a conocer que el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, presidirá un acto en Zacatecas y ahí darán a conocer las acciones en este sentido. Además, el 9 de marzo, en el paro ‘Un día sin mujeres’, garantizó que hay libertad para que hombres y mujeres que sean servidores públicos puedan participar.

Activista encara a reportero

Durante su intervención en la conferencia matutina, Marco Olvera, del diario digital Bajo Palabra, aseguró que algunas promotoras del 9 de marzo, incluida Frida Guerrera, quieren “delinquir con la desgracia de niñas y jóvenes que han sido abandonadas y sumergidas en la miseria”.

Al respecto, la activista se defendió y alzó la voz –sin darle la palabra- para ser escuchada por el presidente y aclarar que no pertenece a ningún partido político sino es alguien que ha luchado y documentado el tema de feminicidios.

“Otra vez voy a ser la majadera […] Yo no represento a nadie más, más que a familias y víctimas que necesitan justicia […] a mí nadie me financia, yo vivo como puedo, a mí nadie me paga por hablar de feminicidios”, acotó.

Al finalizar la rueda de prensa, Frida se acercó al reportero y lo encaró por sus dichos. ‘Gracias, no te conozco’, le dijo Marco Olvera a Frida para evadir la confrontación. No obstante, la activista le pidió al reportero mayor respeto para las mujeres.