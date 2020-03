El reguetón no es el agresor de la mujer: Julian Woodside

La propuesta del senador de Morena, Salomón Jara -de eliminar de medios de comunicación los contenidos machistas o que promuevan la violencia de género, como las canciones de reguetón- no cambiaría absolutamente nada en las cifras de feminicidios en México y podría resultar contradictorio, confirmaron especialistas.

El ensayista e investigador especializado en cultura y medios, Julian Woodside, declaró a Publimetro que prohibir el reguetón no cambiaría absolutamente nada, pues las cifras tan alarmantes de feminicidios en el país, y en el mundo, existen desde antes de que siquiera se hablara de ese estilo musical.

“El problema no es tal o cual expresión artística, sino nuestras dinámicas sociales cotidianas. El 'mirrey popero' es machista, el rockero 'progre' es machista, el compositor de conservatorio es machista. Vamos, hemos visto muchos defensores de derechos humanos que también son machistas. Todos lo tenemos introyectado”, sostuvo.

Julian Woodside llamó a dejar de buscar excusas y profundizar en las causas como la desigualdad, inseguridad, falta de educación, moral reprimida, corrupción y un tejido social descompuesto.

En tanto, señaló que un artista nunca debe ser coartado de sus formas de expresión, porque el arte es, entre muchas cosas, un comentario de la vida cotidiana. “La violencia hacia la mujer no proviene del gusto musical, y no hay un sólo estudio crítico y con una metodología confiable que lo demuestre”, enfatizó.

Por su parte, el psicólogo social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Manuel González Navarro, consideró que más que prohibir habría que acotar la difusión de este tipo de contenidos en medios públicos. “Si la iniciativa parte de un criterio reducido, solo de prohibir, lo que podría generar es el efecto contrario porque en este país a veces lo prohibido tiene una connotación de atractivo”, subrayó.

El académico aseguró que cualquier tipo de género musical que permita agredir, dominar por la fuerza, ofender o denigrar al otro o a los otros, debe ser acotado más que censurado y lo que debería buscarse es un equilibrio en los géneros musicales donde no se privilegie ni a un sector ni a otro.

Además, consideró que más allá de una iniciativa para prohibir, lo que requiere el país son medidas que tengan que ver con la toma de conciencia tanto de hombres como de mujeres.

LA PROPUESTA DE SALOMÓN JARA

La iniciativa del senador de Morena, Salomón Jara, contempla modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión, para dotar a la Secretaría de Gobernación de más facultades para sancionar la difusión de mensajes machistas. La iniciativa propone multas de 500 a 50 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, de 43 mil 440 pesos hasta 4 millones 344 mil pesos.

En entrevista, el senador dio más detalles de la propuesta:

¿De dónde surge la iniciativa?

-Al escuchar y analizar la letra de algunas canciones populares me pregunté si la transmisión y difusión masiva de estos contenidos que sexualizan y cosifican el cuerpo de la mujer (como un simple objeto sexual sometido a la voluntad de los hombres), no son factores que contribuyen a enviar un mensaje equivocado a nuestra juventud y a condicionar el comportamiento de las futuras generaciones. Las violencias contra las mujeres se manifiestan en múltiples dimensiones. Una de ellas es a través del lenguaje y la normalización de ciertas prácticas culturales que reflejan y reproducen patrones que contribuyen a vulnerar la dignidad y la integridad de las mujeres.

Desde luego que inhibir la transmisión masiva de estos mensajes no es la solución a la grave problemática de violencia feminicida que atraviesa México desde hace muchos años, pero sí constituye un paso y un debate necesario para transformar esquemas mentales y conductas sociales.

¿Ha recibido respaldo tanto de la bancada como de otros grupos parlamentarios?

-He recibido muestras de apoyo de distintas senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios. Ahora toca a las comisiones dictaminadoras decidir lo que corresponda. Yo he cumplido con el objetivo que me propuse: abrir un debate de fondo sobre las causas que explican los comportamientos violentos.

¿Se contempla la realización de foros con Segob para su implementación?

-Eso es algo que tocará a las comisiones dictaminadoras resolver. Yo creo que no hay mucho que debatir, el lenguaje violento, machista, sexista, los estereotipos de genero es claro y el Estado está obligado a tutelar bienes jurídicos superiores, en este caso, la dignidad e integridad de las niñas y mujeres.

FRASES: CANCIONES DE REGUETÓN

“La primera se desespera. Se encojona si se lo hecho afuera. La segunda tiene la funda. Y me paga pa’ que se lo hunda”.

Autor: Maluma, Bryant Anselmo, Jorge Hernández Quiles y Noriel Santos

Canción: Cuatro baby

“Si sigues con esa actitud voy a violarte”,

Autor: Jiggy Drama.

Canción Contra la pared.

“Ella le gusta que le den bien duro, así que dale, dale, dale un nalgazo”

Autor: Looney Tunes y Noriega.

Canción: El Nalgazo

“Cuídate de los cachorros y su puntería porque esta noche vas a ser mía, y si te pillo y te pongo la cocolía, loba, aúlla en la mía”

Autor: Don Omar

Canción: Loba

“Agárrala, pégala, azótala, pégala. Sácala a bailar que va a por toas. Pégala, azótala, agárrala que ella va a toas Agárrala, pégala, azótala”

Autor: Trébol Clan

Canción: Agárrala

“Bebiendo jodiendo en un club y en hoteles rompiendo colchones, andamos con Ali Baba buscando y matando a cuarenta ladrones aquí todos estamos casados pero en secreto tenemos mujerones”

Autor: Kiubbah Malon

Canción: Árabe