Ni tenía en mente que el lunes era el paro feminista: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se dio cuenta que el lunes 9 de marzo es el paro feminista, mismo día en que anunció que iniciaría la venta de cachitos de la Lotería Nacional para la rifa del valor equivalente del avión presidencial.

“Nos confunden, yo ni me di cuenta ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Por lo anterior, y tras crearse en redes sociales el hashtag #Leydelhieloalarifadelavion, el presidente dijo que cambiaría la fecha del inicio de la venta para el día martes 10 de marzo.

“No se puede caer en ninguna provocación, el conservadurismo esta muy irritado muy molesto por los cambios, la transformación”, afirmó.

En esta línea, reiteró que conservadores, ‘los que se sentían dueños de México’, se volvieron feministas.

Garantiza libertad de expresión

No obstante, López Obrador reconoció que hay mujeres que han defendido esta lucha de tiempo atrás; además, subrayó que su movimiento también lo ha hecho.

“A ver qué gobierno o díganme de un político en México […] le ha dado más espacios de participación a las mujeres, no como concesión sino por el avance del movimiento feminista. Ya lo expliqué, cuando fui jefe de gobierno no estaban estos que ahora se envuelven en la bandera del feminismo, de 14 miembros del gabinete ocho eran mujeres”, sostuvo.

Ahora, dijo que lo mismo pasa en el gabinete de su gobierno donde hay también equidad de género.

“Todas las garantías a las mujeres, todas, y el boleto se va a empezar a distribuir el martes, es mas, les decía ni siquiera iba a llegar el lunes, estamos hablando de una distribución general de seis millones y el lunes, pero esto no me lo informaron ayer, esto desde hace cuatro cinco días sabia que se iba a dar a conocer que el lunes empieza la venta de 40 mil números en cuatro estados de la República, entonces, no, el martes”, acotó.

Asimismo, reiteró que las mujeres que trabajan en el gobierno tienen la libertad de elegir si se unen al paro de mujeres: “Repito, mujer, hombre que desee participar está garantizado su derecho de manifestación y no va a haber represalias”.