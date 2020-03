AMLO pide abrazos frente amenazas a mujeres periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no poder hacer nada y únicamente llamar a la conciliación, luego de que mujeres periodistas que cubren las mañaneras denunciaran amenazas por parte del bloguero Paul Velázquez.

“Nosotros no podemos (hacer nada), es una situación bastante difícil, que se trate con respeto, amor y paz, no odiar, solo siendo buenos podemos ser felices […] yo puedo (intervenir) hasta la instancia de la conciliación, abrazos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, después de que Isabel González, de Grupo Imagen, denunciara que el bloguero Paul Velázquez -durante una entrevista- deseara que la reportera recibiera un balazo.

“Me pongo en sus manos (presidente) […] pido protección a la Secretaría de Gobernación”, expresó Isabel González al recordar que Paul Velázquez es el mismo que hace unos meses llamó prostitutas de la información a las reporteras que cubren la fuente.

El mandatario se limitó a llamar a la reconciliación o acudir a las instancias judiciales; además de pedir respeto a la gente que ve las transmisiones de las conferencias. “Por respeto a la gente que nos ve, no nos peleemos aquí de esa forma y si hay agravios se proceda legalmente, pero aquí no lo planteemos”, añadió.

Bloguero podrá seguir entrando a Palacio Nacional

Pese a las denuncias de Isabel González y de otras reporteras de la conferencia –que también han recibido insultos de parte del bloguero-, el presidente descartó limitar la libertad de expresión.

“Nosotros no vamos a poder limitar la libertad de nadie, aquí si les aplico la de los liberales, la prensa se regula con la prensa, periodistas se regulan con periodistas”, señaló López Obrador y el desacuerdo de las mujeres se manifestó. “En este caso no”, se escuchó decir a una reportera.

Mientras las periodistas alzaban la voz para pedir acciones del gobierno y protección ante estos hechos, AMLO únicamente pidió al bloguero no ejercer su derecho de réplica y celebró que no intentara hacerlo: “Que bien que el compañero ya no hace uso de su derecho de réplica”.

Un ‘no’ rotundo se escuchó por parte de las periodistas para que no tomara el micrófono el bloguero, a lo que el mandatario respondió: “Aquí no es obedecer y callar, así eran los vasallos aquí son libertades, nadamas que es desagradable, ya Isabel se manifestó, merece respeto y la estancia legal correspondiente y hacia adelante”.

Lo anterior, pese a que López Obrador reconoció no haber visto el video donde Paul Velázquez insta a darle un balazo a la reportera.