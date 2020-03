Baltasar Garzón la tiene difícil en caso Lozoya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el abogado español Baltasar Garzón tendrá un trabajo complicado al fungir como defensor del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

Trasladan a Lozoya a prisión en Madrid La cárcel a la que llegó fue construida en 1992 y dispone de 750 celdas más 113 que son complementarias

“La tiene difícil, no son tamalitos de chipilín”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre si representaba un reto para el gobierno mexicano tratar de extraditar a Lozoya con un abogado tan experto y tan experimentado, López Obrador respondió:

“No, porque… no, depende de la causa siempre. Los abogados suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa, lo que hablábamos, por ejemplo, de juzgar a Pinochet; pero si se trata de defender a un posible defraudador, por muy bueno que sea el abogado”.

Garzón, famoso por detención a Pinochet

López Obrador recordó que Baltasar Garzón saltó a la fama internacional en 1998, cuando ordenó arrestar al ex dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad.

“Él es un abogado que trabaja para defender a clientes, a personas acusadas, es famoso por algunos casos que le ha tocado llevar, uno en particular, que fue muy importante, él fue el que juzgó a Augusto Pinochet”, refirió.

Y agregó: “Es una figura, es un abogado español, fue juez, ahora es abogado. Me enteré en los últimos tiempos que estaba también, no sé si sea cierto, leí algo de que estaba asesorando al presidente Evo Morales y ahora me entero, es la primera vez que escucho esto”.

En su opinión, dijo que Garzón es “un abogado, como cualquier profesional, que da un servicio a un, en este caso, presupuesto delincuente”.