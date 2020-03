Se adelanta venta de 'cachitos' para rifa; AMLO instruyó detener distribución

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la distribución de boletos de la Lotería Nacional, para la rifa del valor equivalente al avión presidencial, ya había iniciado antes de que surgiera la polémica de que la venta sería el 9 de marzo, por lo que en algunos lugares ya se están vendiendo.

Sí eres hombre, ¿cómo apoyar el paro nacional Un Día Sin Nosotras? El domingo 8 de marzo el llamado es a protestar, al día siguiente es la inédita convocatoria.

“No sabíamos lo del lunes, la verdad, no me creyeron algunos, pero yo no digo mentiras y ya se había iniciado la distribución; no dudo que en algunos casos ya se estén vendiendo los boletos”, dijo en rueda de prensa desde San Luis Potosí.

Lo anterior, al ser cuestionado acerca de que ya se pueden adquirir los boletos en algunos lugares de la colonia Polanco, en la Ciudad de México, pese a que la instrucción presidencial era que la venta iniciaría el 10 de marzo, después del paro nacional de mujeres.

“Se mandó la instrucción de que se detuviera la distribución hasta después del lunes (9 de marzo) porque no puedo caer en provocación de nada; están los conservadores muy enojados con nosotros y saben por qué, porque se acabo la robadera arriba”, acotó.

López Obrador sacó un pañuelo blanco para referir que en su gobierno ya se acabó la corrupción:

“Ya no pueden atracar, ya no tienen secuestrado al gobierno, como lo tenían, les molesta mucho eso, nos están atacado en medios, no en todos, afortunadamente existen las benditas redes sociales, pero en algunos medios nos atacan un día si y al otro también, pero son las libertades, no hay ningún problema”.

Polémica por venta en ‘Un día sin mujeres’

El pasado 4 de marzo, el presidente decidió cambiar la fecha del inicio de la venta de boletos para la rifa de la Lotería Nacional, tras la polémica que surgió tras anunciar que los ‘cachitos’ podrían adquirirse a partir del 9 de marzo.

Ese día, el mandatario aseguró que no se dio cuenta que el lunes 9 de marzo es el paro feminista: