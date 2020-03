AMLO reconoció la importancia de la lucha del movimiento del 8M

El presidente manifestó su apoyo a todas las expresiones que tuvieron lugar el pasado 8 de marzo en el territorio mexicano sobre las marchas feministas.

"Ayer hubieron marchas en casi todos los estados del país, en general sin problema, solo tuvimos algunos acto de provocación y de violencia en la Ciudad de México, pero muy aislados y no de la inmensa mayoría de las participantes".

Añadió que hubo grupos que quisieron provocar pero que los grupos de mujeres que se encargaban de la seguridad de la CDXM no cayeron en provocación de violencia.

"Quiero felicitar y hacer un reconocimiento a las encargadas de evitar la violencia, que resistieron todo tipo de provocaciones y no cayeron en la trampa; a pesar de que hubo heridas no hubo represión", dijo sobre los actos vandálicos sobre edificaciones y estatuas.

Hizo énfasis en que no se usarán las fuerzas públicas, ni el estado, ni la marina, ni la policía: "No se puede hablar el día de hoy de un Estado represor. Nunca en esta etapa va a reprimir al pueblo; somos distintos. No somos iguales y siempre vamos a respetar los derechos de manifestación".

Considera que no debe haber ninguna acción en contra de aquellas mujeres "que actuaron con exceso" porque no quiere que se utilice como pretexto. Explicó que este movimiento tiene muchos aristas y que requiere una lucha legítima por sus derechos y contra los feminicidios.