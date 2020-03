Funcionario que no tenga principios no nos sirve, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que está en proceso la investigación de funcionarios que estuvieron involucrados con Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública, y reiteró que aquellos que permanezcan en su administración serán removidos de su cargo.

“No queremos nosotros afectar nuestro gobierno, no sólo es un asunto de imagen, no es un asunto de forma, es de fondo y quien no tiene ideales, principios, convicciones, no nos sirve, no lo queremos, lo digo respetuosamente, pero ya no, lo peor que puede haber es la impunidad”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Record que la instrucción que dio a Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue hacer una revisión de los funcionarios que participaron en administraciones pasadas.

“Que se tenga cuidado con eso, no cometer ninguna injusticia sino ver quiénes estuvieron cerca y se presume que fueron cómplices o guardaron silencio o fueron subordinados, quiénes del gobierno actual”, acotó.

Frontera entre delincuencia y autoridad

López Obrador argumentó que la investigación se lleva a cabo con el objetivo de evitar que servidores públicos vinculados con García Luna estén en su gobierno.

“Eso lo tenemos que cuidar, tiene que haber clara la separación, así como debe de existir la separación entre poder económico y poder político, esa frontera, que no este subordinado el poder político al económico […] lo mismo debe haber una frontera entre delincuencia y autoridad”, enfatizó.

En esta línea, dijo que cuando se pierde el límite entre las bandas delincuenciales y las autoridades, ya no hay nada qué hacer:

“Ya cuando no hay límite, no hay fronteras no hay nada qué hacer y ese era un problema porque hasta en el más alto nivel había contubernio; entonces, tenemos que cuidar y que no haya impunidad para nadie”.