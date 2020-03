Plantea AMLO adelantar revocación de mandato para evitar golpe de Estado

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de adelantar la revocación de mandato, para este año, si con ello se evitaría un golpe de Estado.

“Yo me comprometí a que el día 1 de diciembre dejaba establecidas las bases de transformación, entonces, antes de que termine el año, el 10 o 15 de diciembre que se escoja un domingo”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que si con la consulta ciudadana, en donde se elegirá si continua al frente de la Presidencia de México, se puede evitar la violencia, entonces que se adelante y que opositores propongan cambiar la fecha.

“Ahí (en el Congreso) tienen ellos representación y no hay necesidad de la violencia […] por la vía democrática, si no se puede hacer el próximo (año) y si no que quede el 22, pero que actúen responsablemente”, acotó.

‘Conservadurismo no tiene el mismo peso de antes’

Aunque el mandatario habló nuevamente de un golpe de Estado en México, consideró que son otras condiciones y que ahora el conservadurismo no tiene el mismo peso de antes:

“Son otras condiciones, completamente distintas, este conservadurismo no tiene el mismo peso que tenía entonces, tenían mucho control, iban los de las Cámaras a hablar con los dueños de los medios de comunicación, ellos implementaron la guerra sucia, la financiaron”.

En tanto, aseguró que los conservadores de ahora están desesperados, pero no hay necesidad de usar la violencia.

“¿Por qué el golpe de Estado? ¿Por qué la violencia? Si va a haber revocación de mandato […] que conste que yo quería que fuese este año o el año próximo, pero legisladores conservadores lo impidieron porque se necesitan dos terceras partes […] entonces, si les apura mucho sería una buena campaña que planteen lo de la reforma a la constitución y que no sea el 2022.

Por otra parte, López Obrador confió en que va arriba en las encuestas y que tiene una buena aprobación del pueblo de México.

“Decirles que la gente nos está apoyando. Luego aparecen encuestas cuchareadas […] no es así […] vamos de gane”, puntualizó.