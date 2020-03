Sororidad y resiliencia; las claves del activismo feminista

El activismo femenino se ha manifestado de manera intensa en los últimos días y Publimetro entrevistó a distintas integrantes de los colectivos que el fin de semana tomaron las calles para alzar la voz, con la finalidad de conocer qué significa para ellas esta unión y por qué se se movilizan.

Sororidad y resiliencia son dos de los conceptos que las entrevistadas resaltaron y coincidieron deben existir en la exigencia de libertades totales a las mujeres y niñas.

Gis, integrante del grupo de acción directa.

El activismo es: Un abrazo colectivo lleno de amor y ternura, donde te sabes acompañada, fuerte y capaz de lograr grandes cosas.

¿Cómo se ha tornado el activismo en pro de derechos de las mujeres en los últimos años?

– Le llamamos acción directa y es sin retroceder. Llevamos años de manifestaciones pacíficas. Nuestra digna rabia nos ha hecho levantar la voz cada vez más fuerte. No todas rayan, no todas queman, pero nos protegemos todas y contenemos el espacio para que desahoguen su dolor. ¡Fuimos todas!, decimos para protegernos y cuidarnos. Matar mujeres en total impunidad y con lujo de crueldad es violencia; rayar paredes no lo es. El mensaje está claro, estamos hartas. El pueblo, la Puebla, debe saber que nos estamos dando cuenta del poder que tenemos.

¿Hacia dónde debería ir la protesta para que las autoridades tomen cartas en el asunto?

–La protesta está en la calle, está en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el transporte público y es ahí donde debe ir, estar y permanecer; en todos los espacios en los que las mujeres estamos. Las decisiones se toman en colectivo, el feminismo es horizontal. Se están generando otras propuestas pero no es fácil poner el cuerpo, la policía cada vez reprime más, nos encapsulan nos avientan gas, el polvo de extinguidores. Ya nos golpearon en las últimas dos concentraciones. La protesta debe mutar debemos conseguir justicia y no dejaremos las calles hasta lograrlo.

Patricia Bedolla, Observatorio Ciudadano Nacional Del Feminicidio

El activismo es: El activismo feminista lucha y siempre ha luchado por el respeto de los derechos de las mujeres, hoy más que nunca lucha por el derecho a su cuerpo y su vida.

¿Cómo se ha tornado el activismo en pro de derechos de las mujeres en los últimos años?

–El activismo de las mujeres se ha ido incrementando en últimos meses, en función de que la violencia incrementa sistemáticamente, así como por la indolencia de parte del estado para sancionar esta violencia en el país, en el que tenemos el mayor índice de ineficacia.

Vemos que con el nuevo sistema de justicia no se terminó de preparar a los juzgadores de justicia y esto ha sido un factor importante en que fuera poco eficiente para determinar y castigar la violencia; da esa permisividad.

¿Hacia dónde debería ir la protesta para que las autoridades tomen cartas en el asunto?

–A un movimiento más masivo, que los feministas, no solo mujeres luchen permanente por los derechos plenos, hoy se suman todas las mujeres que tienen una forma de pensar diferente. Hoy vemos que de manera sorpresiva aquellas que se mantenían replegadas y críticas del movimiento, hoy se integran para luchar por la vida e integridad de mujeres, sin ideologías, ni bandera.

Este 9 de marzo fue muy especial, un parteaguas con un mensaje claro para que se tomen medidas claras y se dejen atrás los discursos obsoletos como la necesidad de una constitución moral. Necesitamos la fuerza coercitiva del estado, para que persiga, castigue, frene y prevenga la violencia en contra de las mujeres.

Mujeres de Transparencia Mexicana

El activismo es: Sororidad y querer vivir libre de violencia, erradicar la violencia de los diferentes tipos que tenemos que afrontar as mujeres y que nos de alguna forma nos congrega.

¿Cómo se ha tornado el activismo en pro de derechos de las mujeres en los últimos años?

– El movimiento de mujeres lleva ya varios años trabajando y hemos ido señalando estos actos de violencia, a raíz de las nuevas olas de comunicación el movimiento va tomando más eco. En los últimos años las redes sociales han permitido que más gente se acerque y las mujeres se pronuncien sobre la violencia que viven todos los días. La falta de respuesta de las autoridades con ineficiencia e insensibilidad nos han hecho que otras personas se sientan con la responsabilidad de hacer más grande la demanda, hay una nueva ola de activismo.

¿Hacia dónde debería ir la protesta para que las autoridades tomen cartas en el asunto?

– Algo que el movimiento feminista ha hecho muy bien es saber que tenemos que ocupar diferente espacios de incidencia, creo que ¡Fuimos todas! refleja la nueva ola. Hay grupos que tienen que seguir protestando, algunos más que acompañan a especialista, que plantean demandas más especificas y con instituciones, que tienen que ocupar la interlocución. No hay una forma de ejercer bien o mal el feminismo, ni cómo exigir las demandas por una vida digna y segura sino más bien tratar de ocupar todos los espacios de incidencia y respaldarnos unas a otras.