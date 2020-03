Celebra AMLO aprobación constitucional de becas y pensiones; PAN se opuso

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que este martes, en la Cámara de Diputados, se aprobó elevar a rango constitucional las pensiones a adultos mayores, así como personas con discapacidad y becas, en todos los niveles, a los alumnos en condición de pobreza y el derecho del pueblo a la salud.

"En la Constitución hay desde hace tiempo derechos convertidos en letra muera, el derecho a la salud se estableció hace 25 años y hasta ahora estamos en proceso de garantizar el derecho a la salud; pueden haber enunciados, pero no se cumple, no se lleva a la realidad", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Asimismo, indicó que en uno de los transitorios aprobados se establece que, para garantizar estos derechos, nunca va a disminuir el presupuesto sino que cada año tiene que ser mayor o no reducirse. "Es un mandato constitucional", acotó.

"Esto nunca se había hecho, es totalmente heterodoxo en cuanto a práctica parlamentaria, pero así se asegura que no quede en simple enunciado sino se convierta en un derecho porque van a tener estos programas atención a adultos mayores, a niños discapacidad, a jóvenes y a la salud y el presupuesto está garantizado", enfatizó.

PAN se opuso

López Obrador destacó que la iniciativa se aprobó con mayoría y únicamente no votaron por esos derechos los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

"Todos los del PAN en contra, creo uno del PRD en contra y dos independientes, todos los demás a favor y les agradezco mucho porque esto es justicia, es bienestar, es apoyo al pueblo y sobre todo a la gente humilde, pobre, a los mas vulnerables", señaló.

En tanto, confió que en el Senado también pase la iniciativa y luego se apruebe también en los estados, en las legislaturas locales.

En cuanto a la votación en la Cámara de Diputados, el mandatario dio a conocer quiénes estuvieron a favor y quiénes en contra:

Foto: Gobierno de México.

"Es un avance importante, es establecer el Estado de Bienestar en nuestro país y es muy importante porque como es reforma constitucional no van a poder darle marca atrás en el futuro, porque toco madera, no van a regresar los conservadores, no van a tener mayoría y así se avanza", añadió.