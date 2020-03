“Yo, ¿a qué hora?”, ironiza AMLO sobre micrófonos en el Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay una campaña en contra de su gobierno y ahora la culpa de todo lo que ocurre en el país la tiene el presidente, por ejemplo, en el caso de los micrófonos encontrados en el Senado.

Fiscalía corrobora equipo de espionaje en el Senado Las acusaciones de espionaje al grupo del PAN obstaculizaron las labores legislativas y la realización de la sesión de este martes

“Todas estas posturas que se están dando, también aquí ya el: ‘No, no, no. Se cayeron los precios del petróleo, el presidente; se depreció el peso, el presidente; nos peleamos nosotros, el presidente; se encontraron micrófonos en el Senado, el presidente nos está espiando’”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obradora aclaró que esos micrófonos se instalaron hace aproximadamente 10 años cuando se inauguró el edificio del Senado:

“Era presidente en el Senado Manlio Fabio Beltrones y el segundo, que fue el que hizo la contratación, era del PAN, un senador, (José González) Morfín, desde entonces; pero además está en actas; y de repente que aparece el micrófono, el presidente. ¿Yo qué voy a estar…?”.

Y agregó: “Como se dice en mi pueblo, decía un amigo: ‘Oye, Chuy, -estábamos recorriendo y trabajando como siempre- y le decían, Oye, Chuy vamos a al cine. ¿Y a qué hora?’ O sea…”.

Además, en otra de las cosas que también se le ‘echa la culpa’ al presidente, dijo es en el tema del coronavirus:

“Deseamos que podamos controlar esta situación, estamos actuando profesionalmente para lograrlo, porque también imaginen, los conservadores me echarían la culpa a mi del coronavirus […] ahora que se depreció el peso el lunes la culpa dicen los del PAN es de Andrés Manuel, se pasan, yo se que no me ven con buenos ojos, pero es un exceso eso no es serio”.