AMLO accede a dar abrazos en Aeropuerto de Hermosillo, pese a Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador accedió a tomarse fotos y dar abrazos a gente conglomerada en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, Sonora, pese a la pandemia del coronavirus originado en China.

¿Debería AMLO seguir exponiéndose ante la confirmación de pandemia? La Organización Mundial de la Salud confirmó que el coronavirus ya es contemplado como una pandemia

Este jueves el mandatario visitó Sonora con motivo de reunirse con madres y padres de víctimas de la tragedia en Guardería ABC; así como con las familias LeBarón y Langford.

“Andrés, amigo, Sonora está contigo” y “¡Obrador, Obrador!”, fueron algunas de las consignas que gritaban los asistentes que esperaban a AMLO en el Aeropuerto.

Al llegar, el mandatario -como en otras ocasiones- se acercó a la gente y recibió diversos documentos; además de que accedió a tomarse fotografías y abrazó a algunas personas ahí reunidas.

México mantiene FASE 1

Cabe destacar que la mañana de este jueves, López Obrador aseguró que cumplirá con el protocolo de Salud en función del avance del coronavirus en México, pero descartó cancelar sus giras debido a que en territorio nacional todavía se mantiene la fase 1 de la pandemia, en donde sólo se han registrado casos de importación.

Según la Secretaría de Salud, en esta fase no se requiere ninguna restricción en el saludo entre personas y no es necesario que los espacios públicos se cierren; además de que no se implementan filtros escolares en instituciones educativas ni hay filtros sanitarios en los lugares de trabajo.

Sobre la revisión en aeropuertos, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez informó que el tamizaje escalará y se realizará a todos los pasajeros provenientes de vuelos de China y de todos los países que presentan casos de transmisión comunitaria.

Este viernes, López Obrador emprende una gira a Guerrero para ese mismo día participar en la Convención Nacional Bancaria y sábado y domingo mantener un diálogo con los Pueblos Indígenas.