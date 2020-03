Más de ocho mil eventos en México, en vilo por Covid-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que más de ocho mil eventos en México serían analizados para posponerse, de acuerdo a las características de cada uno y de la fase epidemiológica en el país.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, explicó que, en coordinación con el secretario de Salud, Hacienda y el sector empresarial, se ha hecho una lista de los eventos próximos en territorio nacional, los cuales se clasificaron en tres tipos: organizados por el gobierno federal, por gobiernos estatales o empresas privadas.

En este sentido, el funcionario señaló que no se necesita una declaración de emergencia para hacer medidas de salud pública que podrían incluir el cierre selectivo de eventos públicos.

“Enfatizo, selectivo para que no haya sorpresa de que un festival se cancele y otro no […] si en un Estado hay transmisión comunitaria y hay un evento grande es seguro que se va a analizar y es probable que se recomiende cancelar, pero no debe llevar de manera automática a cancelar todos los eventos semejantes”, sostuvo.

Evitarán daño innecesario a la economía

En materia económica, López-Gatell afirmó que no todos los eventos en México serán cancelados, para dar tranquilidad a las personas organizadoras involucradas, puesto que lo que se pretende es “minimizar, reducir los los riesgos para la salud pero que no haya un daño innecesario a la economía”.

Por ejemplo, dijo que, en eventos como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, se prevén tomar acciones de prevención entre los asistentes, en donde se harán las recomendaciones de salud pública para evitar contagio.

En tanto, sobre el Tianguis Turístico 2020, a celebrarse del 22 al 25 de marzo en la ciudad de Mérida, Yucatán, refirió que no se ha tomado una decisión completa, pero existe buena disposición de proponer la posible posposición, lo cual consideró que es una solución alentadora, en la que no se realizaría el evento en el momento más críticos y se llevaría a cabo cuando no haya un riesgo sanitario.

Además, en el caso de la convención sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y en general a mujeres, indicó que en México no se ha decidido su cancelación, aunque en Nueva York ya se decidió que no se llevará a cabo.