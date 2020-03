No soy sabelotodo, desiciones por Covid-19 no serán de corte político: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que, las decisiones que se tomen respecto al avance de la pandemia del coronavirus en México, no serán de corte político, sino estarán basadas en indicaciones de los técnicos, médicos y científicos.

"La política es un noble oficio, pero no se sabe de epidemias, virus, yo de eso no sé, no soy todólogo, no soy sabelotodo y es un asunto muy serio como para estar opinando sin conocimiento, no pueden haber conjeturas, improvisaciones, ocurrencias, es un asunto que requiere de especialistas", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, refirió que la respuesta que de México ante la pandemia será basada en lo que digan los expertos de salud: "Es lo que los señores (especialistas) nos indiquen porque luego por cuestiones políticas o se minimiza o se exagera, entonces vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas que son muy buenos, nada de que sale el presidente o la secretaria de Gobernación o Hacienda a decir algo que tiene que ver con coronavirus, no".

'Economía está fuerte'

En materia económica, el mandatario mexicano llamó a mantener la calma pues aseguró que 'nuestra economía está fuerte' y tenemos finanzas publicas sanas y reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis que se pudiese presentar.

"Tenemos presupuesto, está aumentando la recaudación, nos agarró en crecimiento en cuanto a recaudación, en reactivación de economía, entre enero y febrero aumentaron las recaudaciones en términos reales en 5%, esto significa como 50 mil millones con relación al año pasado, y no tenemos ningún problema de falta de ingresos, de presupuesto", sostuvo.

Acerca de la depreciación del peso, López Obrador consideró que sea ajustar: "Somos respetuosos del Banco de México, de su autonomía, nada más opinar que desde nuestra perspectiva no debemos de intervenir para que artificialmente se fortalezca nuestra moneda, que sea el Banco de México el que decida y que tengamos confianza en nuestra economía y no empezar a soltar dinero para control de las finanzas, nada de eso, así como la prensa se regula con la prensa el mercado se regula con el mercado; nada de intervencionismo".

En el caso del petróleo, dijo: "Se están tomando también medidas, vamos a seguir observando la situación de la caída del precio, tenemos posibilidad de destinar mas crudo a la refinación".

Además, destacó que si hace falta un ajuste al presupuesto va a ser en austeridad. "Se va a apretar más el cinturón el gobierno, no al pueblo, tenemos reservas", puntualizó.