Patricia Trujillo pide licencia a la Guardia Nacional tras acusaciones de corrupción

La comisaria de la Guardia nacional, Patricia Trujillo, pidió una licencia ilimitada y sin goce de sueldo para ayudar a esclarecer su situación respecto a una investigación sobre una compra de software israelí que hizo a sobreprecio.

Esta compra fue fundamentada con la función de espiar a usuarios de redes sociales para la extinta Policía Federal, pero con esta licencia busca deslindarse de las responsabilidades que pudiera observar la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como resultado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que se apegará a las leyes y realizará las investigaciones correspondientes dentro del marco de la transparencia.

Esto con la intención de combatir cualquier indicio de corrupción.

El software "israelí"

El 28 de febrero, LA SILLA ROTA publicó que por una investigación en su contra relacionada con la adquisición de un supuesto "software israelí" a un sobrecosto de 480 millones de pesos, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, coordinadora nacional operativa de la Guardia Nacional será separada del cargo. Fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comentaron que la destitución fue ordenada el pasado 25 febrero a través de la circular 099/2020 enviada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

El software, el cual no tiene un precio mayor de los 20 millones de pesos, fue adquirido a un sobre costo de 480 millones de pesos, sin que se realizará ninguna investigación de mercado por parte de la Policía Federal para la compra.

La Auditoría Superior de la Federación determinó que no existe evidencia de que el software sea de origen israelí, ya que el programa no cuenta con una licencia, además de que hay evidencia de una transferencia de recursos a la empresa Cyberglover Ltd por el pago del programa.

En junio de 2018, la entonces funcionaria de la Policía Federal, Patricia Trujillo, habría adquirido, a un precio de 500 millones de pesos, un software para el espionaje de usuarios de redes sociales, pero un estudio de mercado por la ASF determinó que podrían adquirirse ese tipo de servicios por opciones de hasta 20 millones.