Critica AMLO a diputados del PAN que rompieron 'cachitos' de la rifa

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), quienes este jueves rompieron réplicas de los “cachitos” de la rifa del valor equivalente al avión presidencial, en modo de protesta contra las acciones del mandatario.

"Vi a algunos rompiendo los 'cachitos', qué culpa tienen, hagan copias", dijo López Obrador en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Recordó que integrantes el PAN no votaron porque se elevaran a rango constitucional las becas y pensiones y ahora tampoco quieren apoyar la rifa.

"No votaron los de PAN para que se elevara a rango constitucional la pensión a adultos mayores, a niños y niñas con discapacidad; no votaron en favor de la becas, no votaron para que la salud sea gratuita, la atención medica, medicamentos y tampoco quieren cooperar en la rifa", enfatizó.

Explicó que la rifa, como lo dice el boleto de la Lotería Nacional, es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre.

Reitera llamado a participar

Como en otras ocasiones, el mandatario federal llamó a los mexicanos a participar en el sorteo:

"Llamo a todos los mexicanos a ayudar, son dos mil 500 millones de pesos, equivalente al valor del avión, 100 premios de 20 millones".

Y agregó: "Participen, ayuden, cooperen comprando su 'cachito', hay unos muy enojados, los entiendo, es que compraron un avión muy grande, le heredó un faraón a otro faraón en la época de faraones, ahora que se esta rifando el avión, requirió otro faraón, pero resultó un gobierno republicano, austero, sobrio, están molestos, quisieran que continuara el régimen de derroche, entonces están muy molestos".

En tanto, el mandatario dio conocer que, en su visita de trabajo de este jueves a Sonora, una persona le regaló otro número de la Lotería Nacional.

"Ayer que llegué a Sonora me dio gusto que me regalaron otro número y me dijo: 'se lo compre para regalárselo'. No es para que me lo regalen a mi porque yo voy a entregar, si me saco un premio, voy a entregar ese apoyo para becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos, pero sigamos ayudando y ya no nos enojemos tanto, amor y paz, serenidad, tranquilidad, fraternidad".