Gasolineras retienen margen de ganancia, pese a baja de precios: Profeco

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, indicó que algunas gasolineras no han bajado los precios de los combustibles, pese a que el precio del petróleo bajó a nivel internacional.

App para monitorear precios de gasolina ya está en App Store: Profeco En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el procurador indicó que hasta la fecha la dependencia tiene el registro de 88 mil 700 descargas.

"Unos pocos no están reflejando la baja en el precio que ya Pemex está dando. Si ustedes revisan el precio de Pemex, en todos los puntos de distribución de abasto para las distintas zonas del país que Pemex les llama Sutar, el precio ha bajado y ha bajado porque bajó el precio del petróleo a nivel internacional, en promedio un 30%", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Y agregó: "Más barato el petróleo, más barata la gasolina, deben de dar la gasolina más barata todos y esa baja algunos no lo han reflejado. Estos son números del 5 de marzo al 11 de marzo, eso es lo que estamos viendo. Entonces, todavía algunos no lo habían reflejado, esperamos que ya lo reflejen hoy, que lo sigan reflejando mañana y que no haya gasolineros pasados de rosca que se quieran quedar aquí en la bolsa como margen con utilidad la diferencia en el petróleo, porque ya es mucho la baja y debe de notarse en los precios, porque en general se está notando".

Indicó que la baja en el precio de los combustibles, responde al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que si había una baja en los insumos, había iba baja en la gasolina.

"Ahora pueden empezar ustedes a ver una gran diferencia entre el que da más económico y el que da más caro", acoto.

Quién es quién

En el quién es quién en los precios de los combustibles, el procurador informó que en la gasolina regular, el precio más alto se encontró en una estación a nombre de Gabino Barrera Estrada, en Churumuco, Michoacán, con un precio al público de 22 pesos 10 centavos por litro y un margen de ganancia de tres pesos y 57 centavos por litro; mientras que en Costco Gas, en Centro, Tabasco, el precio al público, 17.56 por litro de gasolina regular con un margen de 26 centavos fue el más bajo.

Para la gasolina Premium, BP Estaciones, en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, registró el precio más alto de 23 pesos 29 centavos por litro; mientras que el más económico, con un margen de 88 centavos, se ofertó en Veracruz, Veracruz, a un precio al público de 17 pesos 57 centavos por parte de proveedora Combustibles Lubricantes 3T.

En el caso del diésel, el precio más alto se dio en San Martín de Bolaños, Jalisco, a 22 pesos 89 centavos por litro y un margen de tres pesos 85 centavos por litro; el más económico Servicio El Coyol, en Veracruz, Veracruz, a 18 pesos 42 centavos por litro, con un margen de 87 centavos.

Por marcas, Sheffield Padilla reveló que Chevron, Arco y RedCo tienen los precios más altos en promedio, mientras que los más bajos los tiene Total, Gulf y Orsan, ahí Lagas se nos fue de la tabla, ojalá y nos vuelva a aparecer entre los más económicos.

En el tema de verificaciones, indicó que hubo una estación de servicio que no dejó colocar los sellos de inmovilización. La gasolinera ubicada en Tepic, Nayarit, Integradora Organizaciones, de la región huichol se volverá a visitar, pero ahora con fuerza pública.