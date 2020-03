Adelantará AMLO pensión a adultos mayores por Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, en la estrategia por la crisis económica y financiera que se desarrolla en el mundo por el coronavirus, una de las medidas que tomará su gobierno será adelantar los recursos a los adultos mayores.

"Les adelanto, que una de las medidas que se van a tomar y aprovecho para informarlo es que se va a dar recursos anticipados a los adultos mayores, que en vez de un bimestre les vamos a entregar dos bimestres, el equivalente a cuatro meses, a partir de esta semana comenzamos", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Señaló que en su cuenta, en vez de recibir dos mil 670 pesos, van a percibir el doble; no obstante pidió a los adultos mayores considerar que se estaban incluyendo dos bimestres: "Ellos son gente muy responsable, pero no esta demás decirles que administren bien".

López Obrador aseguró que lo anterior va a significar ayudar de inmediato a mas de ocho millones de adultos mayores.

En tanto, dijo que en este tiempo de crisis por el Covid-19 se mantendrán los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida; además, sostuvo que se apoya a las empresas por lo que consideró que no va a haber problemas de desempleo.

Descarta cierre masivo

El mandatario mexicano dijo que actuará con responsabilidad a pesar de las presiones que hay de todo tipo para cerrar aeropuertos, empresas, escuelas, entre otros sectores por el coronavirus:

"Hay presiones de todo tipo, cierren aeropuertos, apaguen todo, es decir paralicen la economía, no, tenemos asesoría médica y, claro que nos preocupa la epidemia y tenemos que atenderlo, pero también lo otro, y actuar con responsabilidad y por eso se definió un plan".

Y agregó: "Me piden que intervenga más, quisieran que saliera aquí con mascarilla y diciendo 'saben que es muy probable cerrar aeropuertos, vamos a promover que se cierren restaurantes que ya la gente no pueda moverse', eso no; además porque en el plan sanitario expertos nos dicen que no, para qué desgastarnos, hasta mentalmente, imaginen vamos a vivir con preocupación y cuando se necesite tener ms tranquilidad -ojalá no suceda- se desate la epidemia entremos a fase dos, fase tres, vamos a estar ahí sin defensas, todos débiles, eso si va a afectar mucho".

López Obrador dijo que en la reunión de este martes con su gabinete legal y ampliado se definió un plan para que el pueblo de México no sufra la crisis por la pandemia, sino que sea el gobierno el que 'se apriete el cinturón'. "Estamos blindando al pueblo", puntualizó.

Además, estimó que la economía mundial se estabilizará porque el gobierno de Estados Unidos está interviniendo, acción que ayudará a los demás países del mundo porque "no le conviene a nadie que haya una recesión mundial".