Firma AMLO certificados para aprendices de 'Jóvenes Construyendo el Futuro'

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar contento por los aprendices que se están graduando del programa 'Jóvenes Construyendo el Futuro' y aseguró que el certificado que reciben firmado por parte del jefe del Ejecutivo Federal es una carta de recomendación que les ayudará a conseguir empleo.

Adelantará AMLO pensión a adultos mayores por Covid-19 El mandatario mexicano dijo que actuará con responsabilidad a pesar de las presiones que hay de todo tipo para paralizar el país por la pandemia.

Mediante sus redes sociales, el mandatario publicó un video en donde se le ve firmando cada uno de los certificados, con la música de fondo del organillero.

"Aquí me tienen lo jóvenes del programa de 'Jóvenes Construyendo el Futuro', firmando sus certificados. Este programa consiste en darles trabajo a los jóvenes que no estudian o no tienen empleo para que se capaciten en empresas, en talleres, en actividades productivas y al año que terminan se les entrega un certificado que es lo que estoy haciendo ahora firmando todos, son muchos, me paso bastante tiempo haciendo, pero me da mucho gusto porque este certificado acredita de que se formaron y también es una carta de recomendación para que los ayuden ,los tomen en cuenta, les den empleo", enfatizó.

Además, destacó que "ni siquiera los que se titulan de doctorado reciben un certificado firmado por el presidente y estos jóvenes sí".

En tanto, informó que son 900 mil que se están formando y al término de su aprendizaje en las empresas, la mitad se queda a trabajar en donde recibieron su capacitación; mientras que el 20% adicional recibe un apoyo del gobierno federal por parte del programa de 'Tandas para el Bienestar' para emprender su propio negocio.

Por otra parte, indicó que, para los que no tienen trabajo o no reciben créditos, se está haciendo en la Secretaría del Trabajo una bolsa de trabajo para ayudarlos a conseguir empleo.

"Todo lo que hagamos por los jóvenes es muy importante, no es en vano, pero para todo hay tiempo", puntualizó.