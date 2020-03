Descarta AMLO toque de queda y cierre de fronteras por coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que por la pandemia de coronavirus, México vaya a cerrar fronteras y a decretar toque de queda, como lo han implementado en otros países.

López Obrador alista Plan DN-III para hacer frente al coronavirus El presidente aseguró que México está preparado médicamente y contará con el apoyo del Ejército y la Marina para atender los daños que cause el Covid-19.

"(Toque de queda) no, eso es otra cosa, no al autoritarismo, no a la discriminación, el clasismo, el racismo, qué hacemos nosotros, imagínense con toques de queda, yo respeto la decisión que se toma en otros países, pero nosotros no necesitamos eso, nosotros estamos construyendo una auténtica democracia", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, tras explicar que el Plan DN-III que se implementaría en México por la pandemia del coronavirus, consistiría en "desplegar todo el conocimiento que tienen médicos militares y enfermeras y la experiencia del Ejército para el manejo de casos de mayor gravedad, situaciones difíciles, donde ellos puedan apoyar con todo su equipo e instalaciones con fines sanitarios".

Además, dijo que si se necesita decretar el aislamiento de la población, él llamaría a la gente desde Palacio Nacional a permanecer en sus casas:

"Si se necesita vengo aquí no sólo en la mañanera sino a medio día o en la tarde si hay algo urgente invito a la prensa y hablo al pueblo, no voy a decir 'he decretado que haya limitación a libertades, toque de queda, nadie salga a las calles, el Ejército se hace cargo del país', no, aquí llamo al pueblo para que estén en sus casas porque así nos conviene y estoy seguro que me van a hacer caso".

Y agregó: "Nada de que es por la fuerza, no, pero todo esto está siendo conducido de manera responsable".

No al cierre de fronteras México-EU

Por otra parte, el mandatario celebró que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado una medida unilateral del cierre de fronteras con México.

"Ellos han tenido un trato respetuoso, no han tomado una medida unilateral del cierre de fronteras, ayer mismo y lo celebro, el presidente (Donald) Trump habló de no cerrar la frontera con Mexico, esto se agradece porque ademas no ayuda, al contrario, podría perjudicar", sostuvo.

En tanto, dijo que se acordó tomar medidas conjuntas y es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón quien está presidiendo reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para tratar el tema de la pandemia.

"Vamos muy bien en este sentido, cuidando no tomar medidas apresuradas y separar la parte política de este asunto que debe de tratarse con mucha responsabilidad. Nosotros decidimos desde el principio que fuesen los médicos, los especialistas, los científicos los que condujeran el proceso porque son dos planos, el de la pandemia y el de las desiciones que se toman y hay veces que si las decisiones no son correctas se afecta a la sociedad en su conjunto", señaló.