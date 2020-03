Recompensará AMLO con buenos sueldos a elementos de la GN que sean honestos

En la clausura del Curso de Formación Inicial para la Guardia Nacional, desde el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los elementos que recibieron su certificado a actuar con principios y honestidad; en cambio, aseguró que el gobierno los recompensará con buenos sueldos y prestaciones.

Considera AMLO que no engañó al nombrar militar en la GN El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el mando civil que tendría la Guardia Nacional.

"Tienen que actuar con integridad, con principio y honestidad y como recompensa el gobierno que encabezo va a garantizar buenos sueldos y prestaciones, vamos a procurar siempre que tengan buenas percepciones, que tengan las prestaciones que corresponden y sobre todo que se garantice seguridad a sus familias", dijo durante su intervención en el acto.

Explicó que la labor de cada uno de los integrantes del nuevo cuerpo de seguridad es fundamental pues tienen que tener, además de profesionalismo, mucha fuerza espiritual:

"(Tienen que) tener mucha conciencia de las funciones de cada una y cada uno de ustedes, resistir las propuestas indecorosas, no caer en la corrupción, pensar siempre que es mucho mejor heredar a los hijos pobreza que deshonra".

López Obrador señaló que es labor de los graduados de la Guardia Nacional apoyar al prójimo y adeudar en el desarrollo del país: "Sólo piensen que si entre todos -como lo estamos haciendo- logramos la paz y la tranquilidad al país será una contribución de primer orden, algo benéfico par nosotros y para hijos y nietos porque de esa manera se fortalece la presencia de México en el concierto de las naciones, en la fama de México que es ejemplo de honestidad y por tener un pueblo trabajador".

'Si no hay seguridad, no hay paz'

El mandatario reiteró que la Guardia Nacional es indispensable para garantizar la seguridad pública porque "si no hay seguridad, si no hay paz, no se va a poder llevar a cabo la Cuarta Transformación".

"Estamos recurriendo al apoyo de las Fuerzas Armadas que anteriormente no podían participar en labores de seguridad pública, afortunadamente se logró la reforma a la Constitución para contar con el apoyo de la Defensa Nacional y de la Marina y así conformar esta Guardia Nacional. Vamos a tener -como aquí se ha dicho- unidades, vamos a tener presencia en 260 zonas o regiones del país; esto va a ayudar mucho porque hasta en los lugares mas apartados va a haber presencia", sostuvo.

Enfatizó en que la Guardia Nacional va a tener sedes en las diferentes zonas que se requieran y no se va ha actuar como lo hacían como la Policía Federal, que tenían que hospedarse en hoteles o a la intemperie y vivir en condiciones indignas para cumplir con una misión.

"Ahora se están haciendo estas instalaciones, pero además se está profesionalizando a integrantes de la Guardia Nacional", puntualizó.