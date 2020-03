'Ya se enojan de todo', dice AMLO tras polémica por amuletos contra el Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se hizo mucho 'argüende' luego de que este miércoles mostrara sus amuletos contra el coronavirus y dijo que eso sólo evidencia que andan muy 'malhumorados'.

Presume López Obrador sus amuletos contra el coronavirus Imágenes religiosas, un trébol de cuatro hojas y un billete de dos dólares son los amuletos que dijo que actuaban como sus guardaespaldas.

"Se hizo mucho argüende con mis detentes y lo que me da la gente; ya se enojan de todo, ya no les gusta nada, andan malhumorados", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional al mostrar el amuleto que no encontró este miércoles en su cartera: un trébol de seis hojas que le regaló un señor en un restaurante de Tampico que se encuentra frente al panteón. En la parte de atrás la estampilla del trébol dice: "Aquí se está mejor que enfrente".

En esta línea, aseguró que los mexicanos tenemos muchas defensas y que el clima es algo que también ayudará a enfrentar el Covid-19, pero otro elemento tiene que ver con el estado de ánimo.

"Tiene que ver con la vida, el estado de ánimo, la alegría, tenemos que echarnos para adelante, tenemos que ver la vida con optimismo, ser felices y ayudar a los que pasan por momentos difíciles animándolos, ya no puedo decir abrazándolos, pero queriéndolos mucho, transmitiéndoles nuestra solidaridad y estar alegres, no deprimirnos, vamos adelante", enfatizó.

Además, reiteró que México ha superado muchas tragedias y ahora estamos en la mejor etapa en cuanto a desarrollo de conciencia del pueblo: "Es un pueblo excepcional, mucho muy consciente, muy avispado, un pueblo muy inteligente, eso es muy importante y lo otro que también es importante es que tenemos muchos valores, una gran reserva de valores", añadió.

'Hay gobierno responsable'

Por otra parte, el mandatario aprovechó para decir que ahora México tiene un gobierno responsable y ya no se permite la corrupción, porque eso era un 'cáncer'. "Eso estaba acabando arrasando con todo y aquí estamos trabajando 16 horas diarias y pendiente de todos, cumpliendo con nuestra misión de proteger al pueblo", sostuvo.

Por lo anterior, llamó a ser solidarios y a no presionar para que se tomen medidas drásticas: "Que nadie se sienta sólo, abandonado, que ahora mas que nunca seamos solidarios, fraternos […] dicen que no se toman decisiones, no se toman decisiones equivocadas, el protagonismo, tomar decisiones para que se nos deteriore el peso más de la cuenta eso es lo que quisieran que se nos deprecie mas la moneda por una decisión equivocada, un cierre de fronteras y que nos afecte, no".

Aseguró que su gobierno ha tomado decisiones con base a las necesidades del país entre ellas, adelantar el apoyo a los adultos mayores (dos bimestres de pensiones) y preparar la aplicación del Plan DN-III.

En tanto, destacó que en México se ha brindado información a la población sobre el coronavirus como en ningún otra parte del mundo y lo seguirá haciendo para evitar el pánico que genera esta pandemia.