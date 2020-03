Con sana distancia, llama AMLO a salir y participar en consulta en Mexicali

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los habitantes de Mexicali a participar este fin de semana en la consulta ciudadana sobre el destino de la construcción de una planta cervecera de Constellation Brands en la zona.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, dijo que, debido a la situación sanitaria por el Covid-19, se procurará instalar varias mesas "para que no se diga que hay mucha gente y que va a haber contagio, sino que guarden sana distancia, pero que se participe".

Refirió que es un llamado a los habitantes de Mexicali para que ayuden a decidir si se permite la instalación de la plan cervecera o se impide que opere.

"Lo van a decidir de manera libre los ciudadanos; están informando en Mexicali sobre este tema servidores públicos de manera especial la subsecretaria Diana Álvarez esta allá y está transmitiendo información, están ayudando medios para que se conozcan las dos posturas, que haya información técnica para que no haya distorsiones, no se exagere o no se diga la verdad y que, con todos los elementos, información, sean los ciudadanos los que decidan", sostuvo.

En tanto, aclaró que los permisos para la construcción de la planta se otorgaron en el sexenio pasado, por lo que es algo que su gobierno heredó y hay muchas posturas encontradas de ambientalistas, empresarios y servidores públicos.

Población, preocupada por Covid-19 y agua

Luego de que el Gobierno Federal anunció que la consulta pública sobre la planta de Constellation Brands en Mexicali, la población ha mostrado su preocupación e incertidumbre debido a que la realización del plebiscito se contrapone a la cancelación de eventos públicos por el brote de Covid-19 en todo el país.

Además de la preocupación sanitaria, el centro de debate de la operación de la planta cervecera es el riego hídrico para la región, algo que según Conagua y Semarnat está descartado por estudios técnicos y científicos.

Pese a las posturas, López Obrador insistió en que la gente de Mexicali decidirá por medio de la consulta: "Que nadie se deje manipular, que nadie sea acarreado, que nadie actúe como (borrego), porque eso ya pasó".

Por lo anterior, pidió que haya madurez a la hora de responder en la hoja de la consulta, en donde se escribieron las dos posturas 'siendo lo más equilibrado':

Foto: Gobierno de México.

Foto: Gobierno de México.

Foto: Gobierno de México.

Foto: Gobierno de México.