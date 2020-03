'Coronavirus no debe paralizarnos', dice AMLO al emprender gira por Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el coronavirus no debe paralizarnos y que no es conveniente adelantar vísperas porque si no "nos desgastamos".

Cinco de cada 10 mexicanos reprueba a AMLO por Covid-19 De acuerdo con la agencia Enkoll, los ciudadanos reprobaron las acciones del gobierno federal y consideran que se deben implementar mayores medidas de prevención

A bordo del avión que lo traslada a Oaxaca, antes de despegar, el mandatario grabó un video y lo publicó en sus redes sociales para informar que, pese a la pandemia del Covid-19, sigue trabajando con el objetivo de lograr la transformación en el país.

"Estoy en el avión, voy a Oaxaca de gira de fin de semana voy a estar en Tlaxiaco y en Guelatao, voy a supervisar caminos del Istmo y el camino que se esta construyendo hacia la costa, a Puerto Escondido, porque tengo que seguir trabajando porque debemos de continuar con los cambios, con la transformación del país, no debemos de paralizarnos", sostuvo.

En esta línea, manifestó no sentirse angustiado porque hay gobernabilidad y reservas para enfrentar la contingencia sanitaria en México:

"Si estuviese yo angustiado, si la situación estuviese fuera de control, también se lo diría porque yo siempre hablo con la verdad, pero no es así, estoy tranquilo, hay gobernabilidad, tenemos reservas , muchísimo dinero porque hemos administrado bien, hay finanzas publicas sanas, no hay corrupción, gastos superfluos innecesarios entonces vamos a salir adelante".

Y agregó: "No conviene adelantar vísperas porque sino nos desgastamos y el beisbol cuando uno esta en una práctica se dice 'guarda, guarda', es decir, si vas a tener un juego no te desgastes, hay etapas, estemos tranquilos".

'Hay estrategia'

López Obrador aseguró que se está llevando a cabo una estrategia para que no nos afecte el coronavirus, o que nos afecte lo menos posible:

"Sobre todo que no afecte a la gente que salvemos vidas, todo eso lo tenemos contemplado y al mismo tiempo tenemos que evitar que halla alarmismo, amarillismo porque hay gente muy irresponsable sobre todo están muy molestos los que se dedicaban a robar y ahora ya no pueden".

Por lo anterior, llamó a no caer en la desinformación y tener confianza en el gobierno que encabeza:

"No debemos dejarnos engañar, tengan confianza yo no les voy a mentir y voy a estar informando constantemente, todo el día voy a estar informarndo por este medio y estamos protegiendo a los débiles, a los pobres, a la gente mas vulnerable".