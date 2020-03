Escuchen al presidente, yo nunca los voy a engañar: AMLO sobre Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos que tengan confianza en el gobierno y que no se dejen manipular por la desinformación sobre la pandemia del coronavirus en el país.

"Decirle a los mexicanos que tengan confianza que no se dejen manipular, que cuando se necesite transmitirles algo lo voy a hacer yo con toda claridad, que estén pendientes de lo que se diga. Si estoy en Tlaxiaco y, es necesario, desde allá voy a hacerles un llamado al pueblo, que escuchen al presidente, yo nunca los voy a engañar tengo tres principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Refirió que adversarios, por razones políticas, hacen labores de oposición y aprovechan el tema del coronavirus para sus campañas electorales: "Como vienen elecciones hay quienes hasta quieren aprovechar esto del coronavirus para ver si así se dan a conocer de manera muy vulgar, corriente".

Sin embargo, el mandatario reiteró que no dará ni un paso atrás para combatir la corrupción e impunidad en el país.

"Ojalá vayan entendiéndolo, ademas imagínense cuantos años recibiendo golpes de los medios, un día voy a hablar de eso, esa conferencia va a ser todo el día voy a dar nombres, un día vamos a hacer como un taller sobre esto la democracia y los medios de comunicación; es buen tema en Mexico", acotó.

Reunión con el gabinete

Sobre la reunión que presidió este jueves con su gabinete, el mandatario dijo que están preparados y cuentan con todo lo necesario para aplicar el plan de acuerdo a la estrategia que se ha estado implementado desde hace tres meses, ante que otros gobierno en el mundo, y de manera profesional con la conducción de técnicos, médicos y científicos.

"Es un asunto que estamos atendiendo con mucha responsabilidad, tenemos listos los espacios si se necesita en centros de salud, hospitales, médicos, equipo que se requiere, medicinas, está preparando el Plan DN-III y el Plan Marina", sostuvo.

Además, aseguró que hay los recursos suficientes para enfrentar la pandemia del Covid-19 y lo más importante, dijo: "hay organización , hay mando, hay gobernabilidad en el país".

Asimismo, el mandatario aseguró que 'vamos bien' y en lo económico hay fortaleza:

"Le digo a la gente que tengan confianza, vamos bien, vamos muy bien, en lo económico tenemos fortaleza, somos respetuosos del Banco de México, pero opiné que en la depreciación de la moneda por la crisis internacional no se apueste a utilizar reservas, no queremos eso y hasta ahora tenemos intactas las reservas, sólo lo que se ha acumulado en el tiempo que llevamos son 10 mil millones de dólares".