'Ojo con la información falsa' en redes sociales, advierte Beatriz Gutiérrez

La escritora, periodista e investigadora mexicana Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó a no caer en la desinformación que se difunde a través de algunas redes sociales.

"Cada que te llegue una 'cadenita' de estas no la escuches y no la creas porque lo que están es jugando con tu miedo y, lo que tú debes hacer, es confiar en ti y en las autoridades sanitarias que son las expertas no estos fulanos que no se identifican y que no dan la cara, su nombre y lo único que hacen es crear rumores", dijo en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Gutiérrez Müller compartió un estracto de un audio que circula en redes donde un hombre dice tener información de 'primera mano' y que entre lunes y martes la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, va a declarar estado de emergencia.

"Cualquiera toma su teléfono y graba un mensaje diciendo que tiene información valiosa y que es poseedor de esos datos que necesitas saber. Yo te voy a decir a ti algo distinto, debes consultar a las fuentes oficiales, es la Secretaría de Salud la encargada de dar estar información, no estos individuos que con intereses oscuros, no esclarecidos, toman un teléfono y dicen ser personas cercanas a no se quién y te venden la idea de que tú debes salir corriendo a ponerte una vacuna, hacerte un estudio de laboratorio o a hacer una compra en un supermercado", declaró la escritora.

En tanto, dijo hacer caso omiso y creer en el gobierno, que 'es muy responsable': "Están dándote información precisa, no omitida, aquí no te están engañando, hay seriedad absoluta".

Y agregó: "Te invito a que tomes esto con la seriedad que tiene, escucha las conferencias todos los días que dan las autoridades sanitarias, no estos fulanos que dicen cosas para que tengas miedo".