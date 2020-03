El pueblo de México está hecho para resistir adversidades: AMLO

El ​​​​​​presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el pueblo de México está hecho para resistir adversidades y salir adelante, como aseguró que se hará ahora frente a la pandemia del coronavirus en territorio nacional, donde ya se registran cuatro muertos.

Declara Salud formalmente el inicio de la Fase 2 de Covid-19 en México El Gobierno de AMLO informó sobre las medidas que se deben tomar en la Fase 2 de la pandemia del coronavirus en territorio nacional.

"(Debemos) actuar con prudencia, sin desesperarnos, sin 'apanicarnos', con la firme convicción de que tenemos muchas fortalezas. El pueblo de México está hecho para resistir adversidades y para salir adelante", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que las fortalezas de las familias mexicanas permitirán actuar con responsabilidad y al mismo tiempo con seguridad.

"Sin caer en la ingobernabilidad, sin que se nos salga de control ni este ni ningún problema que enfrentemos. Hay un pueblo fuerte, consiente, organizado y hay un gobierno con autoridad moral, autoridad política y que actúa de manera eficiente", sostuvo.

'No se ha actuado de manera apresurada'

Acerca de las medidas para enfrentar el Covid-19 en el país, López Obrador dijo que México fue de los primeros países en el mundo en atender todos los días el riego a la salud pública y desde antes que iniciaran las fases en territorio nacional se atendieron las recomendaciones por parte de técnicos, médicos y especialistas de Salud.

"No se ha actuado de manera apresurada, no hemos hecho caso a conjeturas, se ha actuado con profesionalismo, se ha hecho a un lado la politiquería, hemos enfrentado también a nuestros adversarios que buscan siempre dañarnos aunque en ese propósito se dañe al pueblo, hemos podido enfrentar el amarillísmo de algunos medios de comunicación, la difusión de mentiras para atemorizar noticias falsas y no han hecho mella porque existe comunicación", sostuvo.

Y agregó: "Hay mensajes de ida y vuelta entre pueblo y gobierno, no estamos separados del pueblo; encabezo un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, no hay divorcio por eso somos fuertes".