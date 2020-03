Covid-19 requiere una intervención inmediata de los jefes de Estado: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó que se requiere una intervención inmediata de los jefes de Estado para atender la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Pide AMLO tregua a líderes del G20 para enfrentar la pandemia del Covid-19 Durante su participación en la cumbre, López Obrador solicitó que la pandemia del coronavirus se enfrente de manera solidaria.

"El Compromiso común se tiene que ver en las próximas horas y en los próximos días; y también, si no se da tendremos que decirlo, porque es ahora o nunca, no podemos pensar que haya un orden mejor en el ámbito global si hoy no podemos con esta pandemia y si no hay solidaridad hoy, hay que exigirlo", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional, al exponer lo que se había hablado en la Cumbre Virtual del G20, donde participó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que la coordinación internacional frente al coronavirus era la Organización Mundial de la Salud y lo va a seguir siendo, pero ya se involucraron los jefes de Estado, por lo que 'hay un cambio cualitativo'.

"Se requiere una intervención inmediata de los jefes de Estado para que no ocurra lo que estamos viendo ya en todo el mundo hoy frente a la pandemia. Eso es lo más valioso de esta conversación, vamos a ver si cumplen todos, pero por lo pronto se dijo, se discutió y se acordó frenar ese proceso", sostuvo.

Por otra parte, destacó que la cumbre se haya realizado de manera virtual, algo que ya había propuesto el presidente López Obrador: "¿Para qué las reuniones presenciales si se podían hacer de esta manera? Ahí está la realidad, se pudo hacer, demuestra que es algo factible en el ámbito internacional".

Impacto por Covid-19 es desigual

El canciller mexicano aseguró que el impacto por el Covid-19 es desigual porque hay países que tienen deuda muy alta y hay países que tienen una situación más frágil que otros países, por la riqueza relativa.

"Se tiene que garantizar el acceso de todas y de todos los países a los medicamentos y a los equipos", enfatizó.

Además, dijo que también debe garantizarse el acceso a las vacunas cuando ya estén listas y a los medicamentos mientras se llega la vacuna.

"Por ahí un jefe de Estado dijo: ‘’A lo mejor nos va a llevar un año, quizá un poco menos, pero nos va a llevar tiempo’. Entonces es indispensable, se dijo, ponernos de acuerdo para este propósito", indicó.

En materia económica, señaló que en la cumbre se habló de que la afectación por el virus sería apara los más pobres, los que no tienen ahorros ni recursos. "Esa es la preocupación, la angustia, dijo el presidente López Obrador. Veamos por los pobres más allá de los discursos, veamos por los frágiles, por los que están en vulnerabilidad, pero actuemos ahorita", puntualizó.